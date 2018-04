Lancement Ã  Nouakchott du Forum sur la participation des ONG Ã  la CADHP

Les travaux du Forum sur la participation des ONG Ă la 62e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) ont commencĂ© samedi Ă Nouakchott, a-t-on constatĂ© dans la capitale mauritanienne.Les assises de la CADHP auront lieu Ă Nouakchott du 25 avril courant au 9 mai prochain.

OrganisĂ© pĂ©riodiquement en marge des rĂ©unions de la CADHP, ce forum est l’occasion de passer en revue la situation des droits de l’Homme en Afrique et d’Ă©changer des expĂ©riences et des avis sur les moyens et mĂ©canismes de protection de ces droits de manière gĂ©nĂ©rale.

Il discutera notamment les mĂ©canismes appliquĂ©s dans le continent pour la prĂ©vention de la torture, la situation des prisons, les conditions de dĂ©tention, la situation des dĂ©fenseurs des droits de l’Homme et celle des rĂ©fugiĂ©s et migrants.

Pour le commissaire aux Droits de l’Homme et Ă l’Action humanitaire de Mauritanie, Cheikh Tourad Ould Abdel Maleck, le Forum reprĂ©sente un mĂ©canisme essentiel dans le système africain qui vise Ă renforcer et Ă protĂ©ger les droits de l’Homme et des peuples.

Il constitue aussi une tribune indispensable pour la CADHP dans l’analyse de la situation de ceux-ci dans les pays africains, la dĂ©finition des sujets Ă dĂ©battre par les participants et les dĂ©cisions Ă adopter dans les sessions ordinaires de la Commission.

De son cĂ´tĂ©, Remi Ngag Lombu, s’exprimant au nom de la prĂ©sidente de la CADHP, a soulignĂ© que la parole sera donnĂ©e Ă tous les participants pour exprimer leurs points de vue sur les diffĂ©rents domaines se rapportant aux droits.