Lancement Ã  Rabat d’une plateforme de la BID

La Banque Islamique de DĂ©veloppement (BID) a lancĂ©, ce mardi Ă Rabat, une plateforme dĂ©diĂ©e Ă la science, la technologie et l’innovation (STI), visant Ă relier les innovations aux opportunitĂ©s de marchĂ© et aux moyens de financementLa plateforme appelĂ©e « Engage » offre un cadre idĂ©al pour l’interaction et l’Ă©tablissement de relations en ligne avec un vaste rĂ©seau rĂ©unissant l’ensemble des acteurs Ă travers le monde tels les ONG, les dĂ©cideurs gouvernementaux, les chercheurs, les scientifiques et le secteur privĂ© pour prĂ©senter des idĂ©es originales, a indiquĂ© la conseillère du prĂ©sident de la BID, Hayat Sindi qui s’exprimait lors d’un sĂ©minaire consacrĂ© Ă la prĂ©sentation de la plateforme.

« +Engage+ offre trois principaux services Ă savoir la mise en relation, le transfert et l’appel Ă projets innovants », a-t-elle fait savoir, ajoutant que cette plateforme a Ă©tĂ© conçue pour accĂ©lĂ©rer le progrès socioĂ©conomique des pays en dĂ©veloppement au moyen de la science, la technologie et l’innovation.

Par l’entremise de « Engage », innovateurs, PME, secteur privĂ© et pouvoirs publics peuvent bĂ©nĂ©ficier des services d’encadrement adaptĂ©s et du savoir-faire d’experts qui les aideront Ă formuler des idĂ©es et faire des suggestions conformes aux normes internationales reconnues, a-t-elle ajoutĂ©.

Pour assurer un meilleur accès des innovateurs, startups et sociétés à un flux continu de facilités de financement, la BID a créé le Fonds spécial « Transform », qui constitue un mécanisme financier doté de plus de 500 millions de dollars, a relevé la conseillère du président de la BID.

Ce fonds devra accĂ©lĂ©rer l’application des sciences de solutions scientifiques, technologiques et innovantes de nature Ă favoriser le progrès socioĂ©conomique des pays en dĂ©veloppement, a-t-elle expliquĂ©, indiquant que « Transform », qui constitue une autre plateforme liĂ©e à « Engage », permettra d’opĂ©rer un changement important dans la vie de millions d’individus.Â