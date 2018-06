Lancement au Sénégal des activités de Novojob, plateforme de recrutement

Après son lancement en mai 2017 au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Algérie et au Bénin, Novojob a lancé officiellement ses activités au Sénégal, mardi à Dakar, a appris APA de source sûre.« Site d’offres d’emploi nouvelle génération couplé à une plateforme de management des recrutements, Novojob répond aux attentes exprimées à la fois par les candidats en quête de transparence et de simplicité, et par les recruteurs en quête d’outils de recrutement performants », explique un communiqué de presse reçu à APA.

Cité par le document, Louai Djaffer, son fondateur a indiqué que Novojob est une entreprise panafricaine qui propose des solutions innovantes dans le domaine du recrutement, son objectif est de connecter les talents et les entreprises africaines à travers des technologies avancées et des solutions innovantes.

Après un an d’existence, Novojob a enregistré plus 250 000 Candidats & professionnels, plus 1,5 millions de candidatures et plus de 1 000 recruteurs en Afrique.

« L’installation au Sénégal est une étape importante dans le développement de Novojob. Le pays est un pilier majeur en Afrique de l’Ouest, connu pour sa stabilité, son ouverture au reste de l’Afrique et la qualité de sa ressource humaine. Le pays a enregistré une importante croissance économique ces dernières années et affiche de grandes ambitions en termes de développement socioéconomique notamment avec le Plan Sénégal Emergent (PSE) », a dit M. Djaffer.

Selon lui, le numérique participe à la transformation rapide de l’économie au Sénégal où la diversité et les opportunités d’investissement et de carrière augmentent considérablement.