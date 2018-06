Lancement au Sénégal d’un dialogue de haut niveau sur l’enfance

Le ministre du Budget, Birima Mangara a lancé, mercredi à Dakar, un dialogue de haut niveau sur la prise en charge des enfants, des adolescents et des jeunes dans la phase 2 du Plan Sénégal Emergent (PSE), a constaté APA.Ce « dialogue de haut niveau » permet d’évaluer ce qui a été fait dans la phase 1 et de lancer la réflexion autour de la place de l’enfant et de l’adolescent dans la phase 2 du PSE.

« Dans sa phase 1, le PSE a pu mettre en œuvre des programmes axés sur la santé, l’éducation, l’emploi et surtout de l’employabilité des jeunes. Ces projets ont amélioré les conditions de vie des familles et des enfants », a expliqué le ministre du Budget, Birima Mangara.

Selon Laylee Moshiri Gilani, représentante de l’Unicef au Sénégal, son organisation soutient ce dialogue. « Investir dans les jeunes et les adolescents équivaut à donner une deuxième chance et construire un futur meilleur pour les jeunes eux mêmes et leur société et le monde entier. Sans un investissement conséquent », a dit Laylee Moshiri Gilani.