Lancement de la 5è édition du Marathon de Côte d’Ivoire avec l’institution d’un Prix entreprise

La cinquième édition du Marathon de Côte d’Ivoire, une compétition internationale d’athlétisme prévue le 15 novembre prochain, a été officiellement lancée lundi dans la capitale économique ivoirienne avec l’institution d’une nouvelle récompense dénommée « Prix entreprise », a constaté APA sur place. Près de 20 000 athlètes amateurs et professionnels sont attendus à cette compétition dont le grand vainqueur remportera une cagnotte de 10 millions FCFA à condition de réaliser un chrono de moins de 2h15 minutes sur les 42 km.

« Pour les innovations de cette 5è édition, outre la sécurité et la santé que nous allons encore renforcer, nous avons décidé d’instaurer un Prix d’entreprise qui sera uniquement consacré aux entreprises qui se sont inscrites pour courir sous leurs couleurs. L’entreprise qui placera parmi les 10 premiers le plus d’employés à l’arrivée sera déclarée vainqueur et répartira avec un trophée », a expliqué Victor Yapobi, le président du comité d’organisation de ce marathon.

Il a, par ailleurs, fait savoir que l’édition 2019 de ce marathon comme les précédentes, comprendra quatre circuits. Il s’agit notamment du 3 kilomètres destiné aux jeunes de plus de 12 ans, le 10 kilomètres pour les hommes et les femmes qui ont une bonne pratique de la course à pieds, le semi-marathon de 21 kilomètres pour les corps habillés et enfin pour le marathon qui est un circuit de 42 kilomètres consacré aux professionnels et aux athlètes aguerris.

« Le 3 km est totalement gratuit pour ceux qui souhaitent faire ce circuit. Par contre, le 10km, le 21 km et le 42km sont payants à raison de 2000 FCFA, 5000 FCFA et 10 000 FCFA. Les inscriptions qui se font en ligne sont ouvertes (…) et le retrait des dossards débute le 08 novembre prochain », a précisé M. Yapobi se félicitant de ce que « nous sommes l’un des marathons les moins chers».

Pour sa part, Danho Paulin Claude, le ministre ivoirien des sports, a estimé que par le biais de ce marathon, « nous allons célébrer la paix en faisant une corrélation entre la paix, le sport et la santé ».

Selon M. Danho, ce marathon fixé le 15 novembre et qui coïncide avec la journée nationale de la paix en Côte d’Ivoire, « nous donne l’occasion d’avoir une belle vitrine de solidarité ». C’est pourquoi, il a soutenu que « le 15 novembre, nous allons avoir le marathon de la Côte d’Ivoire dans la paix».

Le marathon de Côte d’Ivoire est une compétition internationale d’athlétisme qui se tient annuellement à Abidjan depuis cinq ans. Cette édition 2019 est organisée autour du thème, «La santé pour tous ».