Lancement de la 7è édition du Festival des danses traditionnelles du Bounkani

La 7è édition du Festival des danses traditionnelles du Bounkani (FESTIBO) qui se déroulera du 4 au 7 décembre prochain à Bouna dans le Nord-Est ivoirien a été lancée, samedi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a constaté APA sur place.Le FESTIBO qui a pour objectif, la valorisation du riche patrimoine culturel et touristique de la région du Bounkani, est initié par l’ONG Etoile du Bounkani et le Conseil régional avec comme promoteur DKG Consulting.

Au cours de ce lancement, le Commissaire général de l’événement, Germain Dah a annoncé les principales articulations de cette 7è édition prévue autour du thème, « jeunesse et femmes, fer de lance du développement local ».

« Cette année, c’est le Maroc qui est à l’honneur », a-t-il indiqué, ajoutant que des troupes Senoufo (Korhogo, extrême nord ivoirien) et Dagara (Burkina Faso) sont également attendues à ce festival, le plus grand événement culturel de la région du Bounkani avec plus de 10 000 visiteurs. En plus des danses, des ateliers sur l’immigration, l’emploi des jeunes et l’Etat civil meubleront cette édition.

Dans son allocution, le président du Conseil régional du Bounkani, Philippe Hien a insisté sur les enjeux du thème de cette édition 2019 du FESTIBO. A ce propos, il a souligné le rôle éminemment important des femmes et des jeunes dans le développement local.

Un panel autour des thèmes, «jeune et emploi », «leadership féminin au service du développement local», et «leadership et développement personnel» a constitué l’autre temps fort de ce lancement après les discours.