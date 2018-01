Lancement de la 8ème édition du Salon international du tourisme d’Abidjan

Le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, a procĂ©dĂ© lundi au lancement de la 8ème Ă©dition du Salon international du tourisme d’Abidjan (SITA), prĂ©vue du 27 avril au 1er mai 2018, lors d’une cĂ©rĂ©monie en prĂ©sence de plusieurs membres du gouvernement et des diplomates. »Ce salon qui se dĂ©roulera du 27 avril au 1er mai vient renforcer notre conviction, mais surtout dĂ©monter la vision du gouvernement Ă faire de la CĂ´te d’Ivoire une destination des plus prisĂ©es » et un hub touristique de la sous-rĂ©gion, a dit M. Siandou Fofana dans un discours.

Le thème de cette 8ème Ă©dition qui est, « Les nouvelles technologies au service du tourisme », vise selon le ministre ivoirien du Tourisme Ă rĂ©pondre au « souci de modernisation » de l’activitĂ© touristique de la CĂ´te d’Ivoire et Ă faire face aux enjeux du futur.Â

« Cette annĂ©e, l’objectif fixĂ© est d’atteindre 60.000 visiteurs et un peu plus de 450 exposants contre 47.600 visiteurs pour l’annĂ©e 2017 pour Ă peu près 300 exposants pour tout le secteur du tourisme et de l’hĂ´tellerie », a indiquĂ© le directeur gĂ©nĂ©ral de CĂ´te d’Ivoire tourisme, Jean Marie Somet.Â

M. Somet, Ă©galement Commissaire gĂ©nĂ©ral de ce salon,  a fait savoir que l’espace d’accueil du Sita 2018 sera bâti sur une superficie de 10.000 m2 contre 8.000 m2 pour l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente. Et d’ajouter qu’en marge de l’exposition, il est prĂ©vu un forum sur l’emploi jeunes.

Il est aussi prĂ©vu une bourse de projets du secteur, un concours photographique, un concours du plus beau stand, un concours culinaire. Et ce, pour valoriser et promouvoir le potentiel touristique de la CĂ´te d’Ivoire, troisième destination d’affaires après le NigĂ©ria et le Maroc.

Le Sita 2018 se veut par ailleurs une plate-forme d’Ă©changes et d’affaires des opĂ©rateurs nationaux et internationaux du secteur. Il a pour objectif de promouvoir les caractĂ©ristiques touristiques du pays et le tourisme africain: une vingtaine de pays africains est attendue Ă cette Ă©dition.

Depuis trois ans, le Salon international du tourisme d’Abidjan est pilotĂ© par CĂ´te d’Ivoire tourisme, qui n’a de cesse de promouvoir les potentialitĂ©s du pays Ă travers le monde. Ce RDV avait Ă©tĂ© initiĂ© par le Fonds de dĂ©veloppement touristique.

Le secteur hĂ´telier en CĂ´te d’Ivoire est en constante Ă©volution en raison d’investissements importants rĂ©alisĂ©s ces dernières annĂ©es. Cet Ă©lan devrait ĂŞtre accru avec le Programme national de dĂ©veloppement (PND 2016-2020) estimĂ© Ă 30.000 milliards de Fcfa et dont 65,5% de part est rĂ©servĂ© au secteur privĂ©.

Au sortir de la crise postélectorale de 2010/2011, le secteur du tourisme représentait 0,6% du Produit intérieur brut (PIB) ivoirien. En 2012, cette part est passée à 1,6% et en 2015 à 4,8%. Le gouvernement prévoit une contribution de 7% au PIB en 2020.