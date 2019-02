Lancement de la nouvelle saison culturelle en Côte d’Ivoire

La rentrée culturelle 2019 a été officiellement lancée, mercredi à Abidjan, au cours d’une cérémonie festive qui a réuni les acteurs et opérateurs culturels ivoiriens, a constaté APA sur place.Au cours de cette rencontre, Maurice Kouakou Bandaman, le ministre ivoirien de la Culturel et de la Francophonie a invité la famille culturelle ivoirienne à la cohésion et à travailler de concert avec son département ministériel « pour faire avancer les choses».

« J’invite la famille culturelle de notre pays, les artistes à la cohésion. Les négociations avec les consommateurs culturels vont permettre aux artistes de vivre de mieux en mieux. Nous travaillons à renforcer les acquis. Aujourd’hui, nous pouvons rassurer les artistes qu’au-delà des attaques et des critiques, qu’il faut travailler ensemble pour faire avancer les choses», a plaidé M. Bandaman dans un discours d’orientation de cette nouvelle saison culturelle du pays.

Selon lui, son département ministériel « avance » et les résultats positifs « sont nombreux ». Au nombre de ces bons points enregistrés par son ministère, il a entre autres fait savoir que la Côte d’Ivoire est classée dans le top 5 des pays africains ayant une promotion culturelle dynamique.

« Nous sommes enviés et respectés. Soyez donc patients », a-t-il conseillé à la famille culturelle ivoirienne assurant dans la foulée, de la « mise en œuvre effective de la copie privée » en cette année 2019.

Auparavant M. Bandaman, a rappelé aux artistes la nécessité « d’épargner et investir » leurs ressources financières afin de garantir leur retraite.

Avant lui, Assé Alexandre et Fausseni Dembélé, respectivement, porte-parole des acteurs culturels et ex-directeur de cabinet du ministère de la culture (nommé directeur général de la Radiodiffusion télévision ivoirienne), ont salué les qualités managériales de M. Bandaman à la tête du ministère de la Culture et de la Francophonie.

« Nous les acteurs, nous vous assurons de notre disponibilité à vous soutenir pour vos futures actions», a assuré M. Assé au ministre. Dix-sept personnalités culturelles ont été distinguées lors de cette cérémonie dans l’ordre du mérite culturel ivoirien dont l’artiste-chanteur DJ Arafat élevé au grade d’officier de l’ordre du mérite culturel.