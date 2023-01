Lancement de Pawa, la fonctionnalité révolutionnaire qui donne le pouvoir aux clients d’Orange Cameroun

«PAWA » une nouvelle ère s’ouvre pour les clients d’Orange Cameroun dans l’usage de leur crédit d’appel et internet.

En quête permanente d’innovation pour le bien être de ses clients, Orange Cameroun choisit en 2023 de leur donner encore plus d’autonomie avec PAWA. PAWA qui n’existe nulle part ailleurs, est cette nouvelle fonctionnalité qui remet le pouvoir entre les mains nos clients pour optimiser leurs usages au quotidien. Désormais, ils peuvent en toute aisance transformer leur crédit d’appel en crédit internet et vice versa.

«PAWA », une fonctionnalité révolutionnaire qui répond aux besoins de flexibilité de contrôle des clients.

Répondre aux besoins de nos abonnés est au centre de nos préoccupations, nous avons accéléré la mise en oeuvre de cette fonctionnalité révolutionnaire et unique sur le marché. PAWA c omme son nom l’indique, est une fonctionnalité qui va donner désormais la possibilité aux clients Orange de transformer leur forfait d’appel (forfait en cours) en forfait internet et vice versa selon leurs besoins. Fonctionnalité sans pareil sur le marché, PAWA a été pensée pour donner plus de flexibilité à nos abonnés dans l’usage de leurs forfaits appels et internet, et dans la durée de vie de ceux ci. PAWA offre donc aux clients Orange la possibilité de rallonger la validité de leurs forfaits en cours (crédit d’appel internet). Utilisateurs lambda, créateurs de contenus, Clients Business… chaque couche de notre clientèle y trouvera son compte.

«PAWA »,transformer son crédit d’appel en data : Comment ça marche ?

• Se connecter à l’application MyOrange téléchargeable sur AppStore ou PlayStore

• Retrouver l’onglet PAWA

• Souscrire à un forfait d’appel ou internet

• Bénéficier de la possibilité de pouvoir le convertir à tout moment

• Bénéficier de la possibilité de pouvoir rallonger la validité de son forfait.