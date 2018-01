Lancement des travaux de mise à niveau de 8 hôpitaux de référence en Côte d’Ivoire

Les travaux de restauration et de mise Ă niveaux de huit hĂŽpitaux de rĂ©fĂ©rence dont trois Centres hospitaliers rĂ©gionaux (CHR) et cinq hĂŽpitaux gĂ©nĂ©raux (HG) ont Ă©tĂ© lancĂ©s, mardi, Ă Abidjan par le gouvernement ivoirien pour un coĂ»t d’un peu plus de 100 milliards de FCFA, a constatĂ© APA sur place dans la capitale Ă©conomique ivoirienne.C’est l’hĂŽpital gĂ©nĂ©ral de Yopougon AttiĂ© (Ouest d’Abidjan) qui a abritĂ© la cĂ©rĂ©monie de lancement de ces travaux qui seront rĂ©alisĂ©s dans un dĂ©lai d’environ dix mois par Med Afrique qui est un groupement composĂ© de trois entreprises dont Marylis BTP, Siemens et Elsmed.

Les travaux consisteront en la rĂ©habilitation avec ou sans extension, la construction et l’Ă©quipement des CHR de Daloa (Centre-Ouest), Korhogo (ExtrĂȘme Nord), Yamoussoukro (Centre) ainsi que des hĂŽpitaux gĂ©nĂ©raux d’Abidjan que sont Abobo Nord, Abobo Sud, AdjamĂ© , Yopougon AttiĂ© et l’hĂŽpital gĂ©nĂ©ral de l’ex-capitale ivoirienne, Grand-Bassam.

‘’Ces actions s’inscrivent dans l’ambitieux programme de mise Ă niveau de 376 Ă©tablissements sanitaires dont 4 CHU, 17 CHR, 45 HG et 320 Ă©tablissements sanitaires de premier contact (ESPC) dans le cadre de la mise en Ɠuvre de la Couverture maladie universelle (CMU) », a rappelĂ© la ministre de la santĂ© et de l’hygiĂšne publique, Raymonde Goudou Coffie.

Selon elle, la mise Ă niveau de ces huit hĂŽpitaux de rĂ©fĂ©rence est le volet hospitalier de la phase expĂ©rimentale de la CMU. ‘’Ce volet hospitalier vient d’une part, complĂ©ter le volet ESPC composĂ© de neuf Centres de santĂ© universitaires et d’autre part, participer au lancement de la phase de gĂ©nĂ©ralisation de la CMU », a conclu Mme Coffie. Â

Au nom  des trois entreprises retenues pour la rĂ©alisation des travaux, Armand Agbo Panza a rassurĂ© le gouvernement ivoirien de leur ‘’engagement » Ă ses cĂŽtĂ©s pour  ‘’relever les grands dĂ©fis de la CĂŽte d’Ivoire moderne ».

Le ministre de l’intĂ©gration africaine et des ivoiriens de l’extĂ©rieur, Ally Coulibaly, reprĂ©sentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly a pour sa part invitĂ© ces entreprises au ‘’respect des dĂ©lais », mais Ă©galement Ă livrer des travaux de ‘’qualité ».

Une enquĂȘte terrain menĂ©e en mai et juin 2016 dans le pays a mis en Ă©vidence une importante dĂ©gradation de l’offre de soins existante.  Â