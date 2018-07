Lancement des travaux de rénovation de l’aéroport de Niamey

Le président Issoufou Mahamadou a procédé, jeudi, au lancement des travaux de rénovation et de modernisation de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, en prélude au 33ème sommet des chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union africaine prévu en juillet 2019 au Niger.D’un coût de 101 milliards f cfa, ces travaux sont confiés à la société turque SUMMA, spécialisée dans la construction de grosses infrastructures, pour une durée contractuelle de 18 mois.

Il est prévu, en l’occurrence, dans le cadre de ces travaux, la construction et l’équipement d’une nouvelle aérogare passagers à 2 niveaux avec des escalators, des escaliers fixes et des ascenseurs permettant un accès d’un niveau à un autre, la rénovation de l’ancien terminal, avec un centre médical et un centre directeur des opérations d’urgence.

La réhabilitation de l’aérogare fret, la rénovation des chaussées aéronautiques, le renforcement de l’aire de mouvement actuels et l’extension de l’aire de stationnement avec une vingtaine de nouveaux postes de stationnement gros porteurs sont aussi prévus.

Selon le ministre des Transports, Karidjo Mamadou, l’infrastructure sera réceptionnée un mois avant le sommet de l’UA.