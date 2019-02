Lancement des travaux d’une route reliant l’Ethiopie au Somaliland

Une cérémonie lancement des travaux de la route reliant l’Éthiopie au Somaliland (corridor Berbera) a été organisée ce jeudi.Une délégation éthiopienne conduite par Mustafa Muhumed Omer, vice administrateur de l’État régional somalien, a assisté à l’événement.

Il convient de rappeler que l’Éthiopie, le Somaliland et les Émirats arabes unis ont signé un accord il y a un an pour développer conjointement le port de Berbera. Une nouvelle société qui gère le port de Berbera a été créée par les trois pays.

DP World détient 51% du capital de cette société, contre 30% pour le Somaliland et 19% pour l’Ethiopie.

L’accord tripartite prévoit un investissement de 442 millions de dollars dans l’infrastructure afin d’améliorer la performance du port de Berbera.

Le port de Berbera rénové et la nouvelle route donneront aux pays concernés et au monde des hommes d’affaires éthiopiens une capacité accrue d’importer et d’exporter des marchandises afin de soutenir la croissance de l’économie éthiopienne.