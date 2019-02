Lancement du backbone national des télécom en Mauritanie

Le coup d’envoi des travaux de construction des tronçons du backbone national des télécommunications en Mauritanie a été donné, mercredi à Nouakchott, par le président Mohamed Ould Abdel Aziz.D’un coût de 12 millions de dollars US supportés par la Banque Mondiale, ce projet sera exécuté par la société chinoise ZTE, sous la supervision du ministère mauritanien de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication.

Les travaux comprennent le génie civil, la pose des fibres optiques, la construction des centres techniques et l’acquisition et le montage des équipements de transmission et de contrôle.

Il s’agit notamment de poser quelque 1.650 kilomètres de fibres optiques sur plusieurs axes du pays dont l’un longe l’ensemble de la rive droite du fleuve Sénégal.

Dans un mot à l’ouverture de la cérémonie de lancement, le ministre mauritanien de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication, Sidi Ould Salem a souligné que l’accès à l’internet haut débit devient aujourd’hui un levier fondamental pour le développement.

Il a ajouté que le monde vit actuellement sa « quatrième révolution industrielle » qui est numérique et repose principalement sur un accès internet universel et fiable et que sans cet accès, les citoyens et les entreprises ne seront pas en mesure de prendre part pleinement à une économie de plus en plus convergente et digitale.

Cette révolution, a expliqué le ministre, se caractérise surtout par une fusion des technologies qui élimine les frontières entre les sphères physique, numérique et biologique, signalant que son pilier principal demeure le développement du haut débit.

L’internet en Mauritanie reste jusqu’à présent limité à la 3e génération (3G), même si un appel d’offres a été lancé récemment pour la fourniture de la 4G.