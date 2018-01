Lancement du plus grand hÃ´pital dans le nord mauritanien

Le ministre de la SantĂ© mauritanien, Kane Boubacar, a procĂ©dĂ©, mercredi Ă Atar (400 kilomètres au nord de Nouakchott), Ă la pose de la première pierre d’un hĂ´pital prĂ©sentĂ© comme Ă©tant le plus grand dans le nord du pays, a-t-on appris de source sure dans cette ville.Cet hĂ´pital est rĂ©alisĂ© grâce Ă un financement de l’ordre de 2,4 milliards d’ouguiyas MRO (6,7 millions de dollars US) fourni par le Fonds saoudien de dĂ©veloppement.

Sa livraison est prĂ©vue dans 14 mois et il sera aussitĂ´t dotĂ© des Ă©quipements les plus modernes, a indiquĂ© le ministre dans un mot Ă la cĂ©rĂ©monie d’inauguration.

M. Boubacar a ajoutĂ© que le nouveau centre hospitalier comprendra la plupart des spĂ©cialitĂ©s mĂ©dicales courantes, surtout les urgences, les consultations externes, la gynĂ©cologie, la pĂ©diatrie, la chirurgie, la rĂ©animation, l’hĂ©modialyse etc..

Construit sur une aire de 2 hectares, cet hĂ´pital aura une capacitĂ© d’accueil de 150 lits.

Les prestations sanitaires en Mauritanie sont très souvent critiquĂ©es, Ă tel point que la plupart des malades Ă revenus Ă©levĂ©s optent gĂ©nĂ©ralement pour des soins Ă l’Ă©tranger comme en Espagne, au Maroc, en Tunisie ou au SĂ©nĂ©gal.

La mĂŞme dĂ©faillance est Ă©galement constatĂ©e au niveau d’une partie des mĂ©dicaments commercialisĂ©s dans le pays et que l’on suspecte d’ĂŞtre falsifiĂ©s.