Lancement du Prix de l’innovation dans le domaine des hydrocarbures et de l’énergie

La première édition du Prix de l’innovation dans les domaines des hydrocarbures et de l’énergie a été lancée, lundi à Abidjan, par le ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé.Ce Prix qui est en « ligne avec la vision du Président de la République et du Gouvernement », vise à soutenir, valoriser et développer l’innovation technologique et l’entreprenariat notamment parmi les jeunes, a expliqué le ministre Cissé.

A ce concours, deux prix seront décernés. Il s’agit du Prix hydrocarbures doté d’une enveloppe de 10 millions de FCFA pour le lauréat et du Prix énergie doté également d’une enveloppe de 10 millions FCFA, avec à la clé un accompagnement du ministère du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables pour une meilleure implémentation des projets retenus.

Ce Prix s’adresse aux personnes physiques ou morales, ayant des projets novateurs en énergie électrique, énergies renouvelables et hydrocarbures. Il s’agit des « projets déjà développés ou en gestation », a précisé le président du groupe de travail de ce Prix, Ambroise Niamien.

« Nous sommes en partenariat avec l’Office Ivoirien de la Propriété intellectuelle (OIPI). Nous allons veiller à ce que les dix finalistes qui viendront présenter leur projet, que chacune de leur idée soit enregistrée pour éviter tout problème» de piratage, a rassuré le ministre Abdourahmane Cissé.

Les candidatures sont recevables, pendant deux mois, c’est-à-dire du 16 septembre au 16 novembre 2019, sur le site web du ministère: www.energie.gouv.ci. Ensuite, les dossiers seront analysés par le Jury qui retiendra dix finalistes pour les deux Prix.

Concernant les membres du jury, ils seront sélectionnés parmi les personnes reconnues du secteur privé et para-publiques des secteurs hydrocarbures et énergie mais aussi du secteur de la finance et du capital investissement.

« Les futurs candidats sont donc appelés à faire valoir leur génie créateur pour une exploitation durable et à moindre coût des ressources énergétiques au bénéfice de nos populations », a lancé Abdourahmane Cissé, ajoutant que « nous voulons, à travers ces prix de l’innovation, encourager l’entrepreneuriat et l’innovation +made in Côte d’Ivoire+ au sein de notre jeunesse et booster la création d’emplois ».

Ce Prix qui sera remis en décembre prochain s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du séminaire organisé, à Yamoussoukro, les 15 et 16 juillet 2019 par le ministère du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables autour du thème, «Etat des lieux et perspectives des secteurs pétrole et énergie ».

Ces assises sanctionnées par douze mesures fortes, avaient en effet recommandé, d’encourager et d’aider à l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs et jeunes prodiges ivoiriens dans les secteurs du pétrole et de l’énergie.