Lancement d’un programme de renforcement des capacitÃ©s des PME ivoiriennes pour l’accÃ¨s au financement

La Commission financement du secteur privĂ© et fonds de garantie de la ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale des entreprises de CĂ´te d’Ivoire (Cgeci, Le Patronat ivoirien), a lancĂ© vendredi Ă Abidjan un programme de renforcement des capacitĂ©s des PME en vue de leur accès au financement.Daouda Coulibaly, prĂ©sident de cette Commission, a indiquĂ© que 100 entreprises seront retenues pour une phase pilote avant de « dupliquer » le projet Ă l’issue d’une Ă©valuation, dans un discours Ă la Maison de l’entreprise.

« Les critères de prĂ©sĂ©lection ne sont pas encore dĂ©finis. Ils se feront en liaison avec les faĂ®tières. Toutefois, la PME qui n’est pas membre d’une faĂ®tière peut postuler Ă ce programme », a-t-il prĂ©cisĂ©.

Ce programme devrait permettre à terme de briser le « mur de méfiance » entre les établissements bancaires et les institutions financières, a fait savoir Éric Kacou, directeur général de ES Partners, un partenaire au projet.

Il a soutenu qu’aujourd’hui, le nombre de PME en CĂ´te d’Ivoire « a dĂ©passĂ© la barre de 100.000 ». D’oĂą cette phase pilote devrait permettre de cerner tous les contours du programme avant son lancement Ă grande Ă©chelle.

Ce programme, dira-t-il, permettra Ă la Cgeci, Le Patronat ivoirien, d’accompagner dans cette phase pilote des PME « entre trois et six mois » dans le cadre de la prĂ©paration pour l’accès au financement.

Selon le calendrier du programme, le mois de dĂ©cembre est prĂ©vu pour la prĂ©paration et l’Ă©valuation des critères de financement avec les faĂ®tières. En janvier 2018, dĂ©bute le lancement des inscriptions, suivi en fĂ©vrier de l’Ă©valuation et la sĂ©lection de l’Ă©chantillon final.

En mars, le programme prévoit la proclamation des résultats et la formation des dirigeants et travailleurs des PME retenues. A la suite de cette étape,  commence en mai la demande de financement et la mise à disposition des prêts.

M. Éric Kacou a soulignĂ© que le processus comprend cinq Ă©tapes: l’appel Ă candidature, l’audit stratĂ©gique, la formation, l’introduction des demandes de financement et le suivi.

La Cgeci offre Ă travers ce programme de nouveaux leviers aux PME afin de faire Ă©merger une classe de PME et de les aider Ă jouer pleinement leur rĂ´le dans la transformation Ă©conomique de la CĂ´te d’Ivoire.

Selon une enquĂŞte rĂ©alisĂ©e par le Cabinet Es Partners auprès de 4.212 entreprises, le besoin de financement des PME formelles en CĂ´te d’Ivoire est estimĂ© Ă 3.574 milliards de FCFA et reprĂ©sente 21% du Produit intĂ©rieur brut (PIB) du pays.Â

L’enquĂŞte rĂ©vèle que plus de 1/4 des entreprises ne sont pas attachĂ©es Ă une institution financière et 3/4 dĂ©sirent recevoir de l’assistance technique. En outre, 50% des demandes de financement ont une rĂ©ponse favorable, mais une entreprise sur trois franchit le pas de demande de financement.Â

Sur 1.276 milliards de Fcfa d’engagements financiers des banques et Ă©tablissements de crĂ©dits, 70% de financement a Ă©tĂ© enregistrĂ© Ă fin septembre. Ce taux pourrait atteindre 100% en dĂ©cembre 2017 selon  Daouda Coulibaly.