Lancement d’une application pour lutter contre la chenille légionnaire

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Université d’Etat de Pennsylvanie ont développé une application innovante et parlante nommée “Nuru” pour aider les agriculteurs à reconnaître la chenille légionnaire d’automne, un ravageur destructeur de cultures.« Nuru est une application utilisant des technologies de pointe dont notamment l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle. L’application fonctionne avec le système d’exploitation Android et peut également être utilisé sans connexion », renseigne la FAO dans une note à la presse.

Selon ses concepteurs, le nouvel outil qui fournit des informations sur « la manière dont le ravageur se propage, où il se propage et sur ce qui peut le rendre moins destructeur », aidera les agriculteurs à reconnaître leur nouvel ennemi et à prendre immédiatement des mesures pour le stopper.

L’une des caractéristiques de ce nouvel outil pratique est « sa capacité à fonctionner en étant déconnecté de manière à ce que les agriculteurs puissent l’utiliser lorsqu’ils le souhaitent. »

« Nuru » est disponible en anglais et dans un souci d’efficience, il sera en mesure « de parler aux agriculteurs dans leur propre langue, les guidant tout au long du processus de vérification de leurs cultures face à la chenille légionnaire d’automne, en évaluant les niveaux d’infestation et en leur donnant des conseils sur la meilleure manière de lutter contre le ravageur. »

La chenille légionnaire d’automne s’est très vite répandue en Afrique subsaharienne et pour soutenir les agriculteurs, la FAO, avec le soutien de la Belgique, de l’Irlande, du Japon et des Etats-Unis « a lancé en octobre 2017 un programme sur cinq ans d’une valeur de 87 millions de dollars (48, 9 milliards F CFA) afin d’aider les agriculteurs et les pays à répondre efficacement et à gérer durablement la chenille légionnaire d’automne. »