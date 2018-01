Lancement d’une compétition entre les communes du Burkina

L’association «Afridev» a lancĂ© la premiĂšre Ă©dition de la compĂ©tition inter-collectivitĂ©s territoriales pour le dĂ©veloppement durable, dĂ©nommĂ©e ‘’Communes Awards Burkina Faso » et dont les inscriptions dĂ©marrent le 8 janvier, a-t-on appris auprĂšs du comitĂ© d’organisation.Selon les organisateurs qui donnaient jeudi, une confĂ©rence de presse Ă Ouagadougou, l’objectif de cette compĂ©tition est de mettre en concurrence les collectivitĂ©s territoriales du pays sur des domaines de dĂ©veloppement.

La compĂ©tition permettra de mettre en rĂ©seau toutes les collectivitĂ©s territoriales du Burkina Faso pour crĂ©er une synergie d’actions plus efficaces et la culture de l’excellence pour l’atteinte des Objectifs du dĂ©veloppement durable (ODD).

La compĂ©tition est ouverte Ă l’ensemble des communes du Burkina Faso ayant  au moins un an d’exercice et elles ont jusqu’au 9 fĂ©vier  pour s’inscrire en allant notamment sur ce site :  www.communesawards.org.

«L’idĂ©e d’une compĂ©tition assortie d’une rĂ©compense a pour but de susciter la culture de l’excellence et de contribuer Ă l’amĂ©lioration de la qualitĂ© des prestations de services publics dans les rĂ©gions et les communes », a expliquĂ© le directeur gĂ©nĂ©ral des communes Awards Burkina Faso.

Pour Eric Noel Kouraogo, il s’agit d’un cadre d’Ă©change et de partage  de bonnes pratiques de l’administration publique en matiĂšre de dĂ©veloppement. Ainsi, la compĂ©tition va sensibiliser les populations au dĂ©veloppement durable en vulgarisant les initiatives positives locales.

Les communes du Burkina Faso seront mises en compĂ©tition sur 11 domaines clĂ©s du dĂ©veloppement visant l’amĂ©lioration des conditions de vie des populations. Ces domaines clĂ©s sont notamment l’Ă©ducation, la santĂ©, l’emploi et la formation, l’environnement,  l’eau et l’assainissement, la sĂ©curitĂ©, la gestion de conflits, le genre, le sport et la culture.

Les critĂšres d’Ă©valuation portent sur la qualitĂ© des services offerts, les infrastructures, les politiques de promotion du domaine, l’implication des populations dans les actions menĂ©es, etc.

A l’issue de la compĂ©tition, une nuit des collectivitĂ©s sera organisĂ©e pour rĂ©compenser les communes les plus mĂ©ritoires en termes d’effort et d’actions concrĂštes de dĂ©veloppement de leur juridiction.

Un prix principal et 11 trophées du développement durable seront décernés  pour récompenser les efforts de développement des différentes communes.

L’association des jeunes pour le dĂ©veloppement de l’Afrique (Afridev), initiatrice de la compĂ©tition,  est une structure qui intervient dans la dĂ©centralisation et le dĂ©veloppement local.

Elle prÎne également une autonomisation des communes pour des actions plus efficaces de développement durable à travers la systémique.