Lancement officiel à Abidjan de la rentrée scolaire 2018-2019

La ministre ivoirienne de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a officiellement lancé jeudi à Abidjan, la rentrée scolaire 2018-2019 prévue lundi prochain lors d’une « grande réunion » en présence de huit autres membres du gouvernement ivoirien, a constaté APA sur place.L’année scolaire 2018-2019 qui débute lundi en Côte d’Ivoire pour s’achever le 31 juillet 2019, a pour thème « civisme et engagement de tous pour une école de qualité ».

Au cours de cette réunion solennelle de rentrée scolaire qui a été marquée par une présence massive de la communauté éducative ivoirienne, Mme Camara a passé en revue le bilan de l’année scolaire écoulée qu’elle juge «satisfaisant ».

« Pendant l’année scolaire écoulée, nous avons constaté l’amélioration des résultats scolaires », s’est-elle félicitée, reconnaissant qu’en dépit de ces résultats en « nette progression, des difficultés subsistent encore ».

Poursuivant, elle a appelé avec insistance, la communauté éducative ivoirienne à cultiver le civisme. « Inculquer les valeurs civiques aux enfants permettra de changer les attitudes des adultes», a estimé Mme Camara avant de faire des recommandations à l’ensemble des acteurs de l’école ivoirienne.

« J’invite les parents d’élèves à suivre régulièrement le travail de leurs enfants. Quant aux enseignants, vous devez faire preuve de rigueur, de probité morale et de professionnalisme», a-t-elle exhorté indiquant aux élèves que « votre réussite dépend de vos efforts ».

Parlant des perspectives de son département ministériel, la ministre, a annoncé une série de réformes dont l’évaluation et le classement annuel des établissements scolaires, la poursuite de la réforme de l’enseignement professionnel et la formation initiale des instituteurs. « Je vous demande d’exercer votre fonction avec rigueur, amour et professionnalisme », a-t-elle dit à ses collaborateurs.

Avant elle, la directrice des écoles, lycées et collèges, Beugré Yao Gnamien, a dévoilé les grandes articulations de la rentrée scolaire 2018-2019. Elle a indiqué que celle-ci se subdivise en trois trimestres pour l’enseignement général et en deux semestres pour l’enseignement technique et professionnel.

Quant aux différents congés de cette année scolaire, Mme Beugré a fait notamment savoir que les congés de Toussaint sont prévus du 26 octobre 2018 au 04 novembre 2018, les congés de Noël fixés du 21 décembre 2018 au 06 janvier 2019, les congés de février prévus du 15 au 24 février 2019 et les congés de Pâques, fixés du 12 au 23 avril 2019.

« Les grandes vacances débutent le 31 juillet 2019 et la rentrée scolaire 2019-2020 est fixée au 09 septembre 2019», a-t-elle précisé. L’année scolaire 2018-2019, débute lundi prochain en Côte d’Ivoire et devrait s’achever le 31 juillet 2019 avec un quantum horaire de 1320 heures, soit 33 semaines de cours.