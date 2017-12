Lancement officiel de l’assurance santÃ© des mÃ©dias privÃ©s de CÃ´te d’Ivoire

La Mutuelle gĂ©nĂ©rale des agents des mĂ©dias privĂ©s de CĂ´te d’Ivoire (MS-MĂ©dias) a officiellement lancĂ©, jeudi, Ă Abidjan son assurance santĂ© dont les prestations dĂ©marrent effectivement le 1er janvier prochain, a constatĂ© APA sur place dans la capitale Ă©conomique ivoirienne.«Nous sommes rĂ©unis pour cĂ©lĂ©brer une nouvelle ère. Celle de la prise en  main par une corporation de son destin en matière de couverture sociale», a estimĂ© au cours de cette cĂ©rĂ©monie,  CissĂ© Sindou,  prĂ©sident du conseil d’administration de la MS-MĂ©dias.

 « Notre secteur s’est dotĂ© d’une assurance santĂ© oĂą nous sommes dĂ©sormais les dĂ©cideurs », s’est fĂ©licitĂ© M. CissĂ©, expliquant que « ce sont les mutualistes Ă travers leurs dĂ©lĂ©guĂ©s et les instances de la mutuelle qui ont choisi le barème des soins qui va s’appliquer dans les prochains jours».Â

Poursuivant,  il a traduit sa gratitude aux partenaires de son organisation notamment au couple prĂ©sidentiel ivoirien grâce Ă qui,  dira-t-il, le projet d’une assurance maladie au bĂ©nĂ©fice des acteurs des mĂ©dias et leurs familles a pu voir le jour.

 « Après l’assurance santĂ©,  d’autres grands dĂ©fis attendent la MS-MĂ©dias», a par ailleurs,  fait savoir M. CissĂ© indiquant au nombre desdits projets Ă court terme,  la mise en place du fonds de solidaritĂ© et d’assistance sociale au plus tard Ă la fin du premier trimestre 2018, la mise en place d’un projet immobilier avant fin 2018 et la mise en place d’une caisse d’Ă©pargne retraite.Â

« Les ambitions que nous nourrissons ne sont guère au-dessus de notre possibilitĂ© », a-t-il soutenu invitant pour terminer, les mutualistes,  à l’union.

 Après lui, les reprĂ©sentants des faitières et structures partenaires que sont l’Union nationale des journalistes de CĂ´te d’Ivoire ( UNJCI), le fonds de soutien et de dĂ©veloppement de la presse ( FSDP) et le Groupement des Ă©diteurs de presse de CĂ´te d’Ivoire ( GEPCI), ont respectivement assurĂ© de l’engagement de leur organisation respective Ă accompagner les actions de la nouvelle mutuelle.Â

« Le FSDP a Ă©tĂ© toujours lĂ Ă vos cĂ´tĂ©s et il respectera toujours ses engagements vis-Ă -vis de la MS-MĂ©dias», a rassurĂ© M. Bangali Camara au nom de cette institution dirigĂ©e par Mme Bernise N’guessan.

Cette cĂ©rĂ©monie de lancement a Ă©tĂ© marquĂ©e par la  remise symbolique des premières cartes d’assurĂ©s de la MS-MĂ©dias aux mutualistes de certains groupes de presse.Â

Les autres mutualistes recevront leurs cartes d’ici le 1er janvier 2018,  date marquant le dĂ©but des prestations. C’est lors d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive tenue les 11 et 12 fĂ©vrier derniers dans la ville balnĂ©aire de Grand-Bassam,  rappelle-t-on,  que la MS-MĂ©dias a Ă©tĂ© portĂ©e sur les fonts baptismaux.