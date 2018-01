L’ancienne gloire du football marocain Hamid Hezzaz n’est plus

L’ancien gardien de but de l’Ă©quipe marocaine de football et du club du Maghreb de FĂšs durant les annĂ©es 70 et 80, Hamid Hezzaz est dĂ©cĂ©dĂ©, samedi matin Ă FĂšs Ă l’Ăąge de 72 ans d’une crise cardiaque, apprend-on auprĂšs de son entourage.Feu El Hazzaz, qui a commencĂ© Ă l’Ăąge de 13 ans, a intĂ©grĂ© l’Ă©quipe minime du MAS en 1962, avant de jouer dans l’Ă©quipe nationale espoir en 1965-1967. Ce n’est qu’en 1968 qu’il a rejoint l’Ă©quipe nationale.

Natif de FĂšs en 1946, il Ă©tait l’un des plus prestigieux gardiens de l’histoire de l’Ă©quipe nationale du Maroc avec laquelle il a remportĂ© la Coupe d’Afrique des nations 1976. Il fut Ă©galement sĂ©lectionnĂ© pour la Coupe du monde Mexico-1970 avec le Maroc.

Hamid Hazzaz a fait partie de la légendaire équipe marocaine en disputant pas moins de 120 matchs avec la sélection marocaine de football, de 1970 à 1980. Il aura été un gardien de but exemplaire.

Le dĂ©funt a occupĂ© le poste de prĂ©sident du ComitĂ© directeur de la section d’athlĂ©tisme du MAS et prĂ©sident de la ligue FĂšs-Boulemane d’athlĂ©tisme depuis 1986.