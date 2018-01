L’année 2018 est ‘’particulièrement importante » pour la Côte d’Ivoire (Bédié)

L’année 2018 qui commence ‘’sous de bons auspices » est ‘’particulièrement importante » pour le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et la Côte d’Ivoire, a estimé, lundi soir, à Abidjan l’ex-chef de l’Etat ivoirien Henri Konan Bédié.M. Bédié qui s’exprimait lors d’une cérémonie d’échanges de vœux de nouvel an avec les instances du PDCI dont il est le leader, a rappelé le message qu’il a donné la semaine dernière à Daoukro (Centre-Est) à l’occasion de la rencontre avec les Délégués départementaux et communaux.

‘’J’ai dit que l’année 2018 commençait sous de bons auspices. J’ai également dit qu’il s’agit d’une année particulièrement importante, aussi bien pour notre parti que notre pays » a-t-il rappelé, ajoutant qu’il ‘’nous appartient de prendre les dispositions qui s’imposent pour que nous obtenions les résultats que nous attendons ».

Poursuivant, le Président du PDCI a annoncé avoir  ‘’donné des orientations dans ce sens, relativement à notre comportement en tant que famille politique ».

Les élections locales (municipales, régionales et sénatoriales) vont se tenir au cours de cette année qui devrait également voir la naissance du parti unifié du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir).