L’Arabie Saoudite compte restaurer le Centre islamique de Jakarta

Dans le cadre des relations fraternelles étroites qui unissent le Royaume d’Arabie saoudite et la République d’Indonésie, Son Altesse royale le Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre a annoncé que le Royaume d’Arabie Saoudite compte restaurer le Centre islamique de la capitale indonésienne, Jakarta, affecté par un incendie qui a endommagé le mois dernier de grandes parties de l’édifice.L’annonce de Son Altesse le Prince Héritier est le témoignage de son enthousiasme et de son intérêt pour les centres islamiques dans tous les pays frères et amis, en raison du grand rôle qu’ils jouent dans l’éducation des jeunes générations et la diffusion de la tolérance et du message de l’islam fondé sur la paix, la modération et le dialogue.

La superficie du Centre islamique de la capitale indonésienne, Jakarta, est de 109 435 m². Il comprend de nombreuses installations, dont une mosquée de 2200 m² pouvant accueillir plus de 20.000 fidèles, en plus d’un centre d’études et de recherche et une salle de conférence.