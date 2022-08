L’Arabie Saoudite octroie un prêt de 6 milliards F pour la construction de l’hôpital régional de Mbalmayo

L’accord de financement y relatif a été signé le vendredi 26 août 2022 à Yaoundé par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane MEY et le Président Directeur Général du Fonds Saoudien de Développement, Sultan Abdulrahman AL Marshad.

Un nouvel accord entre le Cameroun et le Royaume d’Arabie Saoudite. Les deux parties viennet de signer un accord de financement d’un montant de 12 millions de dollars US soit environ 6,5 milliards de FCFA, destiné au projet de construction et d’équipement de l’hôpital régional annexe de Mbalmayo dans la région du Centre-Cameroun.

Cet appui financier entre dans une enveloppe globale de 38,80 millions de dollars US soit environ 25,5 milliards de FCFA, répartie entre trois partenaires techniques et financiers. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (12 millions de dollars US) ; le Fonds koweitien pour le développement économique arabe (11,5 millions de dollars US) et le Fonds saoudien de développement (12 millions de dollars US). La participation du Cameroun dans ce projet s’élève à 3,80 millions de dollars US, comme fonds de contrepartie.

Dans le détail, ce projet consiste en la construction et l’équipement d’un hôpital généraliste de troisième catégorie, doté d’une capacité d’accueil de 200 lits. A en croire le PDG du Fonds saoudien de développement, ladite infrastructure sera bâtie sur une superficie de 14 000 m2.

Elle sera spécialisée dans le traitement des cas de brûlures graves et d’autres domaines tels que la médecine interne, la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie, la maternité, l’ophtalmologie et la psychiatrie.

Outre la construction de l’hôpital, le projet prévoit l’installation d’équipements et des mobiliers médicaux et non médicaux, ainsi que des services de conseil pour la préparation des études techniques et architecturales détaillées. Il est également prévu l’installation d’un pôle d’évacuation performant, facilement accessible et capable de résorber d’éventuels catastrophes et accidents de la circulation.

Il faut noter que, à ce jour, le portefeuille de coopération entre le Cameroun et le Fonds saoudien de développement affiche une dizaine de projets, pour un montant cumulé de 61 millions de dollars US soit plus de 30 milliards de FCFA.