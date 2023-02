L’Arabie saoudite offre aux voyageurs internationaux l’opportunité de s’arrêter pour faire la Omra

Le Royaume d’Arabie saoudite a conçu un nouveau visa de transit, permettant aux voyageurs internationaux via Saudi Arabian Airlines et flynas de s’arrêter dans le Royaume pour une durée allant jusqu’à 96 heures, lorsqu’ils ajoutent une escale dans l’un des aéroports du Royaume, avant d’atteindre leur destination finale.Les voyageurs internationaux peuvent avoir un visa de transit automatiquement et gratuitement, jusqu’à 90 jours avant le voyage, facilement à travers les plateformes électroniques dédiées à la réservation des vols sur Saudi Airlines et Flynas, pour profiter des destinations touristiques du Royaume, de la diversité naturelle et climatique, et les monuments historiques et patrimoniaux, mais aussi pour découvrir la culture de la générosité et de l’hospitalité très bien connue au sein de la société saoudienne authentique.

Cette étape vient confirmer la détermination du Royaume d’Arabie Saoudite et ses efforts pour consolider sa position sur la carte mondiale du tourisme, attirer les touristes des différents marchés mondiaux et faciliter les démarches pour faire la Omra (petit pèlerinage).

A cette occasion, le ministre saoudien du Tourisme et président du conseil d’administration de l’Autorité saoudienne du tourisme, Ahmed Aqeel Al-Khateeb, a déclaré que le lancement du nouveau visa de transit est « une preuve supplémentaire de l’engagement du Royaume à développer et stimuler la croissance du secteur du tourisme, ce qui contribue à la consolidation de la position du Royaume en tant que destination pionnière du tourisme mondiale, et à la réalisation des objectifs du secteur conformément à la Vision 2030 du Royaume ».

Il a ajouté que ce visa « permet aux voyageurs en transit d’effectuer la Omra, de tenir des réunions d’affaires, de rendre visite à des amis et de profiter de destinations touristiques uniques ».

De son côté, Le PDG et membre du conseil d’administration de l’Autorité saoudienne du tourisme, Fahd Hamid Al-Din, a indiqué que le lancement de ce visa s’inscrit dans le cadre d’une coopération et d’une intégration étroites entre le gouvernement et le secteur privé, et la mise en service des technologies de pointe pour assurer une expérience riche, agréable, fluide et sûre pour ceux qui souhaitent effectuer la Omra et pour les visiteurs des destinations touristiques et des événements organisés à travers le Royaume, ce qui renforce la réalisation des objectifs du secteur en attirant plus de 100 millions de visites annuelles d’ici 2030.

Selon lui, cette décision renforce également nos efforts pour attirer les voyageurs internationaux et cibler de nouveaux segments de marchés internationaux, et continuer à fournir des facilités à ceux qui veulent visiter La Mecque et à Médine.