L’argent & le football : les salaires de joueurs camerounais, leurs valeurs marchandes

Le portail Africafoot a mené une étude du marché du football en 2023 et présente à votre attention une sélection d’articles sur ce sujet tellement intéressant. Découvrons les salaires de vos joueurs préférés, leurs valeurs marchands et bien plus encore.

Quel est le joueur le plus payé au Cameroun ?

Le football est un sport cher. Ce sont les prix des joueurs, les revenus de la vente des droits de diffusion, les activités commerciales. Les gens aiment regarder un beau jeu, s’inquiéter pour leur équipe. Par conséquent, les salaires des joueurs sont très élevés. Ça semble tout à fait juste lorsqu’ils gagnent des trophées, et très ennuyeux lorsqu’ils sont retirés des tournois ou manquent les buts. Et alors, quel est le joueur le plus cher du pays ?

Si ça vous intéresse, jetez un coup d’œil à cet article qui découvre le top des footballeurs les plus payés nés au Cameroun. Joël Matip, André Onana sont dans cette liste, mais qui se classe le premier ?

Les joueurs camerounais les plus chers sur le marché de transferts

Si vous êtes un vrai fan de football, vous aurez déjà entendu parler de la valeur marchande. La valeur marchande est le prix nominal du joueur, en fonction de son âge, de sa force, de la présence de capacités spéciales et d’autres capacités. Ne pas confondre avec le salaire du joueur ou l’argent payé pour le contrat. C’est juste une évaluation d’un joueur par Transfermarkt.

Quelles sont les valeurs de joueurs de foot les plus célèbres au Cameroun ? Et quel est le joueur le plus cher sur le marché en 2023 ? Ce sujet est aussi couvert par l’équipe Africafoot. Et alors, qui, Vincent Aboubakar, André Onana ou Eric Maxim Choupo-Moting ? Pour ne plus deviner, lisez l’article associé.

Classement de défenseurs camerounais les mieux payés

Au cours d’un siècle et demi, le football a changé : la tactique, la vitesse, les caractéristiques de certaines positions et bien plus encore. Mais certaines choses restent les mêmes jusqu’à présent — par exemple, une défense solide qui permet à l’équipe de construire le jeu en toute confiance à partir de son but.

Africafoot nous donne encore un aperçu, ça concerne le top des défenseurs les plus chers au Cameroun. Oumar Gonzalez ferme le classement de cinq défenseurs du pays qui gagnent le plus, mais pour savoir qui sont les quatre précédents, ne manquez pas cet article.