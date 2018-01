L’armée d’élite du régime en Iran proclame la fin de la « sédition »

L’armĂ©e d’Ă©lite du pouvoir en Iran a proclamĂ© mercredi la fin du mouvement de contestation qui a fait 21 morts et entraĂ®nĂ© des centaines d’arrestations, dans la foulĂ©e de manifestations massives de soutien au rĂ©gime.

Seules quelques petites protestations sporadiques en province ont eu lieu dans la nuit de mardi Ă mercredi, selon des vidĂ©os diffusĂ©es sur les rĂ©seaux sociaux et impossibles Ă vĂ©rifier, contrastant avec les prĂ©cĂ©dentes nuits de contestation contre l’austĂ©ritĂ© Ă©conomique et le pouvoir.

Les troubles, partis le 28 dĂ©cembre de la deuxième ville d’Iran Machhad avant de se propager, ont Ă©tĂ© marquĂ©s par des violences et des attaques contre des biens publics, pouvoir ou mĂ©dias mettant en cause des « contre-rĂ©volutionnaires » basĂ©s Ă l’Ă©tranger, mais aussi les Etats-Unis et l’Arabie saoudite, rivale de l’Iran au Moyen-Orient.

Après le soutien apporté par le président Donald Trump aux protestations et sa condamnation du pouvoir iranien, les Etats-Unis envisagent de nouvelles sanctions contre des représentants du régime, selon un haut responsable américain.

Les autorités iraniennes ont cherché à minimiser le mouvement de contestation, le premier de cette ampleur depuis celui de 2009 contre la réélection du président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad, qui avait été violemment réprimé.

« Aujourd’hui nous pouvons annoncer la fin de la sĂ©dition », a dĂ©clarĂ© le chef des Gardiens de la rĂ©volution, Mohammad Ali Jafari, en soutenant que le nombre de manifestants antirĂ©gime n’avait « pas dĂ©passĂ© les 15.000 sur l’ensemble du pays ».

« Un grand nombre de fauteurs de troubles, au centre de la sĂ©dition, ont reçu une formation de la contre-rĂ©volution », a-t-il dit en rĂ©fĂ©rence aux Moudjahidine du peuple, principale formation de l’opposition en exil. Ceux-ci « ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s et il y aura une action ferme contre eux ».

– Mobilisation massive prorĂ©gime –

Le général Jafari a également fait valoir que des milliers de personnes avaient été « entraînés » par les Etats-Unis pour « fomenter des troubles en Iran ».

Le numĂ©ro un iranien, l’ayatollah Ali Khamenei a lui accusĂ© les « ennemis » de l’Iran de porter atteinte au rĂ©gime, sans les nommer, alors que le prĂ©sident Hassan Rohani a lui parlĂ© d’une « petite minorité » de contestataires.

M. Rohani a en outre demandĂ© Ă son homologue français Emmanuel Macron de prendre des mesures contre les activitĂ©s des Moudjahidine, basĂ©s en France, selon la TV d’Etat.

La classe politique en Iran -rĂ©formateurs comme conservateurs- s’est positionnĂ©e contre les violences lors des manifestations, tout en soulignant la nĂ©cessitĂ© de trouver une solution aux problèmes Ă©conomiques, principalement le chĂ´mage qui atteint 30% chez les jeunes.

Mercredi lors d’une massive mobilisation prorĂ©gime, des dizaines de milliers de personnes ont manifestĂ© Ă travers le pays pour apporter leur soutien aux leaders religieux.

Munis de banderoles dĂ©nonçant les « fauteurs de troubles », les manifestants ont repris des slogans en faveur du guide suprĂŞme, l’ayatollah Ali Khamenei, et criĂ© « Mort Ă l’AmĂ©rique » ou « Mort Ă IsraĂ«l ».

La tĂ©lĂ©vision d’Etat a montrĂ© des images en direct de manifestations massives. « Nous offrons Ă notre guide le sang qui coule dans nos veines », ont scandĂ© les participants.

D’autres manifestations pro-rĂ©gime sont prĂ©vues jeudi Ă Ispahan et Machhad.

– Possibles sanctions amĂ©ricaines –

La nuit de mardi à mercredi a été relativement calme à Téhéran, qui avait connu de petites manifestations les trois nuits précédentes. Le déploiement policier était aussi moins visible.

Aucune manifestation antirĂ©gime n’a en outre Ă©tĂ© rapportĂ©e durant la journĂ©e de mercredi. Les autoritĂ©s ont bloquĂ© sur les tĂ©lĂ©phones portables les rĂ©seaux sociaux Telegram et Instagram, utilisĂ©s selon elles pour appeler Ă protester.

Durant les importantes protestations de jeudi à lundi soir, 21 personnes ont péri -en majorité des manifestants- et des centaines ont été arrêtées, dont 450 à Téhéran.

A TĂ©hĂ©ran, beaucoup d’habitants interrogĂ©s par l’AFP ont dit comprendre les motifs socio-Ă©conomiques des protestations mais ont dĂ©noncĂ© les violences et les critiques amĂ©ricaines.

Depuis le dĂ©but de la contestation, M. Trump a pris fait et cause pour les protestataires et a condamnĂ© le rĂ©gime. L’ambassadrice amĂ©ricaine Ă l’ONU, Nikki Haley, a demandĂ© des rĂ©unions d’urgence du Conseil de sĂ©curitĂ© et de celui des droits de l’Homme sur l’Iran.

Et un haut responsable de l’administration amĂ©ricaine a affirmĂ© que « toutes les possibilitĂ©s Ă©taient examinĂ©es » concernant des sanctions amĂ©ricaines contre des organisations et des personnes en Iran susceptibles d’ĂŞtre visĂ©es pour des « infractions » aux droits de l’Homme, des actes de censure ou l’entrave Ă la libertĂ© de rassemblement.

Contrastant avec la position amĂ©ricaine, les pays europĂ©ens ont rĂ©agi avec prudence aux protestations, exprimant leur « prĂ©occupation » et appelant au « dialogue ». Le patron de l’ONU Antonio Guterres a lui appelĂ© à « éviter la violence » et au calme pendant les manifestations.