L’armée israélienne cible des positions militaires en Syrie

L’armĂ©e israĂ©lienne a menĂ© plusieurs frappes aĂ©riennes et des tirs de missiles près de Damas, entraĂ®nant des dĂ©gâts matĂ©riels aux alentours d’une position militaire, a annoncĂ© mardi un communiquĂ© de l’armĂ©e syrienne.

Depuis le dĂ©but en 2011 du conflit en Syrie, IsraĂ«l a lancĂ© plusieurs raids contre l’armĂ©e syrienne et le mouvement chiite libanais du Hezbollah, ennemi jurĂ© de l’Etat hĂ©breu qui lutte au cĂ´tĂ© du rĂ©gime de Bachar al-Assad contre groupes rebelles et jihadistes.

Dans un communiquĂ© citĂ© par l’agence officielle Sana, l’armĂ©e syrienne indique avoir « touché » un avion israĂ©lien et « repoussĂ© trois agressions israĂ©liennes sur des positions militaires dans la rĂ©gion de Qoutayfé », au nord-est de Damas.

Les bombardements de la nuit de lundi Ă mardi ont visĂ© des dĂ©pĂ´ts d’armes de l’armĂ©e syrienne et du Hezbollah, a pour sa part rapportĂ© l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Ces frappes ont entraĂ®nĂ© « des explosions successives et des incendies, entraĂ®nant des dĂ©gâts matĂ©riels » sur ces sites oĂą sont notamment entreposĂ©s des missiles sol-sol, a ajoutĂ© l’ONG, qui dispose d’un vaste rĂ©seau de correspondants dans le pays.

IsraĂ«l et la Syrie sont officiellement en Ă©tat de guerre depuis des dizaines d’annĂ©es. IsraĂ«l occupe depuis 1967 quelque 1.200 km2 du plateau du Golan, qu’il a annexĂ©s, une dĂ©cision non reconnue par la communautĂ© internationale. Environ 510 km2 restent sous contrĂ´le syrien.

– ‘EmpĂŞcher le transfert d’armes’ –

L’Etat hĂ©breu a tirĂ© deux missiles sol-sol depuis le Golan occupĂ©, mais l’armĂ©e syrienne les a interceptĂ©s, selon le communiquĂ©.

L’aviation israĂ©lienne a aussi tirĂ© « quatre roquettes », d’après le texte. Une a Ă©tĂ© dĂ©truite par la dĂ©fense antiaĂ©rienne syrienne, mais « le reste est tombĂ© près d’une position militaire, causant des dĂ©gâts matĂ©riels ».

Dans une lettre envoyĂ©e Ă l’ONU, le ministère syrien des Affaires Ă©trangères a demandĂ© au Conseil de sĂ©curitĂ© de « condamner ces agressions israĂ©liennes flagrantes (…) et d’adopter des mesures fermes et immĂ©diates pour y mettre fin », selon l’agence Sana.

Des avions israĂ©liens avaient visĂ© dĂ©but dĂ©cembre des cibles près de Damas, dans une rĂ©gion comprenant un centre de recherche scientifique et des dĂ©pĂ´ts d’armes du rĂ©gime et de ses alliĂ©s, selon l’OSDH.

L’Etat hĂ©breu s’inquiète d’un enracinement croissant en Syrie du Hezbollah et de l’Iran, autre alliĂ© de taille du rĂ©gime d’Assad, avec la Russie.

IsraĂ«l confirme rarement ses incursions mais admet parfois certaines frappes menĂ©es contre des convois d’armes destinĂ©s au mouvement chiite libanais.

En septembre, IsraĂ«l avait bombardĂ© un dĂ©pĂ´t d’armes du Hezbollah, situĂ© près de l’aĂ©roport de Damas, Ă une vingtaine de kilomètres de la capitale, selon l’OSDH.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait laissĂ© entendre en novembre qu’IsraĂ«l agirait militairement en Syrie quand elle le jugerait opportun, pour s’assurer que les forces soutenues par l’Iran ne s’approchent pas de sa frontière, en rĂ©fĂ©rence au Hezbollah.

Mardi, il a rĂ©itĂ©rĂ© son propos devant des journalistes. « Nous avons une politique de longue date pour empĂŞcher le transfert d’armes au Hezbollah, depuis le territoire syrien. Cette politique n’a pas changĂ©e. Nous l’appuyons quand c’est nĂ©cessaire par des actions », a-t-il soulignĂ©.

DĂ©clenchĂ© en 2011 par la rĂ©pression de manifestations pacifiques par le rĂ©gime, le conflit en Syrie s’est complexifiĂ© au fil des ans avec l’implication de pays Ă©trangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelĂ©.

Il a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.