L’armée israélienne traque les auteurs du meurtre d’un colon

L’armĂ©e israĂ©lienne a dĂ©ployĂ© mercredi un important dispositif en hommes et en moyens autour de Naplouse, en Cisjordanie occupĂ©e, pour retrouver les auteurs d’une attaque dans laquelle un colon a Ă©tĂ© tuĂ©.

L’armĂ©e a indiquĂ© avoir installĂ© des checkpoints aux entrĂ©es et aux sorties de Naplouse, et avoir mobilisĂ© des renforts pour prendre part Ă la chasse Ă l’homme.

Aucune arrestation en lien direct avec le meurtre n’a pour l’heure Ă©tĂ© rapportĂ©e.

Le rabbin Raziel Shevah, 35 ans, a Ă©tĂ© tuĂ© par balles mardi soir alors qu’il circulait dans sa voiture près de la colonie de Havat Gilad oĂą il vivait. Un vĂ©hicule s’est portĂ© Ă sa hauteur avant que ses occupants n’ouvrent le feu, ont rapportĂ© les mĂ©dias israĂ©liens. Au total, 22 impacts de balle ont Ă©tĂ© dĂ©nombrĂ©s, ont-ils dit.

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armĂ©e du Hamas, ont saluĂ© l’attaque. Le Hamas, grand ennemi d’IsraĂ«l, contrĂ´le la bande de Gaza, distante de la Cisjordanie.

Raziel Shevah devait ĂŞtre enterrĂ© mercredi après-midi Ă Havat Gilad, une colonie dite « sauvage », c’est-Ă -dire illĂ©gale non seulement aux yeux du droit international mais aussi de la loi israĂ©lienne.

Les enterrements dans les colonies « sauvages » sont très rares, compte tenu de leur statut. A la demande expresse de sa famille, Raziel Shevah sera le premier habitant de Havat Gilad à être inhumé sur place, selon son beau-père Rafael Koubi.

Havat Gilad est considérée comme une colonie « idéologique », habitée par des colons convaincus que la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis plus de 50 ans, est une terre juive pour des raisons religieuses et historiques.

La colonie a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e en 2002 sans autorisation. Les tentatives d’Ă©vacuation par l’armĂ©e israĂ©lienne ont donnĂ© lieu Ă des affrontements, et les colons sont revenus. Ces dernières annĂ©es, l’armĂ©e n’est plus intervenue et protège la cinquantaine de familles qui y vit.

Environ 400.000 colons israéliens mènent une coexistence conflictuelle avec 2,6 millions de Palestiniens en Cisjordanie.

– ‘Louanges’, et rĂ©compense –

L’assassinat de Raziel Shevah a ravivĂ© les appels israĂ©liens Ă la rĂ©gularisation des colonies « sauvages », Ă une rĂ©pression accrue de la violence palestinienne et Ă des mesures de rĂ©torsion contre l’AutoritĂ© palestinienne, qui fait office de gouvernement dans les zones de Cisjordanie sous son contrĂ´le.

Le ministre de la DĂ©fense Avigdor Lieberman a indiquĂ© avoir ordonnĂ© Ă ses services d’examiner la possibilitĂ© de « lĂ©galiser » Havat Gilad.

Yoav Galant, le ministre de la Construction, a proposĂ© sur la radio militaire de « dĂ©truire la maison des terroristes » -ce qu’IsraĂ«l pratique dĂ©jĂ - et « d’expulser leur famille vers la Syrie » voisine, autre ennemie d’IsraĂ«l.

Le meurtre a aussi attisĂ© les flammes, y compris du cĂ´tĂ© amĂ©ricain, contre le soutien apportĂ© par l’AutoritĂ© palestinienne aux auteurs d’attentats emprisonnĂ©s et Ă leurs proches.

« Le Hamas tresse les louanges des meurtriers et les lois de l’AutoritĂ© palestinienne vont rĂ©compenser financièrement » les auteurs de l’attaque, a tweetĂ© l’ambassadeur amĂ©ricain en IsraĂ«l, David Friedman, selon qui « il ne faut pas chercher plus loin pourquoi la paix est absente ».

Le ministère israĂ©lien de la DĂ©fense a publiĂ© mardi des chiffres selon lesquels l’AutoritĂ© palestinienne avait versĂ© en 2017 1,2 milliard de shekels (300 millions d’euros), soit 7% de son budget annuel, aux auteurs d’attentats emprisonnĂ©s par IsraĂ«l et Ă leurs familles.

Un Palestinien condamnĂ© Ă trois Ă cinq ans de prison reçoit l’Ă©quivalent de 600 dollars par mois, un autre qui purge une peine de 20 Ă 35 ans a droit Ă 2.900 dollars jusqu’Ă la fin de sa vie. Selon le ministère israĂ©lien, le salaire moyen en Cisjordanie est de 600 dollars.

Le ministre a indiquĂ© dans un communiquĂ© qu’il allait prĂ©senter un projet de loi permettant Ă IsraĂ«l de soustraire le total de ces aides de l’argent qu’IsraĂ«l reverse Ă l’AutoritĂ© palestinienne au titre des taxes prĂ©levĂ©es sur les biens destinĂ©s aux territoires palestiniens.

MalgrĂ© les pressions, l’AutoritĂ© palestinienne a toujours refusĂ© de mettre fin Ă ces paiements, une dĂ©cision qui serait très impopulaire tant le prestige des prisonniers est grand.