L’armÃ©e ougandaise attaque des camps d’un groupe rebelle en RDC

L’armĂ©e ougandaise (UPDF) a annoncĂ© avoir lancĂ© vendredi des attaques contre des camps, dans l’est de la RDC, de rebelles ougandais musulmans du groupe Allied Defence Forces (ADF) accusĂ©s d’avoir tuĂ© 14 casques bleus dĂ©but dĂ©cembre dans cette rĂ©gion.

Les ADF « prĂ©voyaient de mener des actions hostiles contre l’Ouganda », a expliquĂ© l’UPDF dans un communiquĂ©, disant se baser sur des « informations partagĂ©es entre l’Ouganda et la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (RDC) ».

« Par mesure prĂ©ventive, l’UPDF a cet après-midi (vendredi) conduit des attaques contre leurs camps dans l’est de la RDC », a ajoutĂ© l’armĂ©e ougandaise.

Dans la nuit du 7 au 8 dĂ©cembre, 14 Casques bleus tanzaniens avaient Ă©tĂ© tuĂ©s dans un raid contre leur base de Semuliki, dans la province du Nord-Kivu en RDC, non loin de la frontière avec l’Ouganda.

Il s’agissait de l’attaque la plus meurtrière contre une force onusienne dans le monde depuis 24 ans.

Elle a Ă©tĂ© attribuĂ©e aux ADF, un groupe prĂ©sent dans l’est de la RDC depuis 1995, qui lutte contre le rĂ©gime du prĂ©sident Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 31 ans en Ouganda.

CrĂ©Ă©es pour dĂ©fendre les droits de musulmans s’estimant bafouĂ©s par l’homme fort de Kampala, les ADF avaient Ă©tĂ© progressivement repoussĂ©es vers l’Ouest par l’armĂ©e ougandaise, jusqu’Ă s’installer en RDC.

Les autoritĂ©s congolaises et la Mission des Nations unies en RDC (Monusco) accusent les ADF d’avoir tuĂ© plus de 700 civils depuis octobre 2014 dans la rĂ©gion de Beni et ses environs, dans le nord du Nord-Kivu.

Les autoritĂ©s ougandaises, puis de RDC, ont tentĂ© de lier les ADF – coutumières d’une violence aveugle – Ă l’internationale jihadiste, mais aucun expert travaillant sur la RDC n’a rĂ©ussi Ă Ă©tablir un tel lien.

Les ADF sont l’un des nombreux groupes armĂ©s actifs dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, les deux provinces orientales de la RDC frontalières de quatre pays (Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie) et de trois grands lacs (Édouard, Kivu et Tanganyika).