L’auteur de l’attaque Ã  la voiture bÃ©lier de Melbourne inculpÃ© de tentative de meurtre

L’auteur de l’attaque Ă la voiture bĂ©lier qui a fait 18 blessĂ©s Ă Melbourne, un rĂ©fugiĂ© d’origine afghane, a Ă©tĂ© inculpĂ© samedi de tentative de meurtre, a annoncĂ© la police australienne.

La police a par ailleurs promis de renforcer sa surveillance pour la pĂ©riode de NoĂ«l dans la deuxième ville d’Australie, bien qu’aucun lien n’ait Ă©tĂ© Ă©tabli entre l’incident survenu jeudi et un quelconque groupe terroriste.

Saeed Noori, qui a des antĂ©cĂ©dents de consommation de drogue et de troubles psychologiques, a dĂ©libĂ©rĂ©ment foncĂ© jeudi avec sa voiture sur une foule de piĂ©tons dans un quartier du centre de Melbourne, dans le Sud du pays, encore plus frĂ©quentĂ© qu’Ă l’accoutumĂ©e en cette pĂ©riode de fĂŞtes.

Les motifs de l’homme qui a la nationalitĂ© australienne ne sont toujours pas clairs, bien qu’il ait invoquĂ©, selon la police, des voix, des rĂŞves et « les mauvais traitements Ă l’Ă©gard des musulmans » après son arrestation.

L’homme, âgĂ© de 32 ans, « a Ă©tĂ© inculpĂ© de 18 chefs d’accusation pour tentative de meurtre et d’un chef d’accusation de conduite mettant en danger la vie d’autrui », a dĂ©clarĂ© la police de l’Etat de Victoria dans un communiquĂ©.

Selon la chaĂ®ne ABC, Noori n’a pas dĂ©posĂ© de demande de mise en libertĂ© sous caution lors de sa comparution devant un tribunal samedi. Il s’est pris la tĂŞte dans les mains et a donnĂ© des signes d’Ă©motion en voyant sa mère pleurer pendant la courte audience.

Le magistrat a demandé un examen pyschiatrique et une nouvelle audience est prévue pour mercredi, selon la chaîne de télévision.

Douze des victimes restaient hospitalisées samedi, dont trois dans un état critique.

Neuf Ă©trangers ont Ă©tĂ© blessĂ©s dans l’attaque, dont trois sud-corĂ©ens. Parmi eux, deux sont entre la vie et la mort. Les autres Ă©trangers sont originaires de Chine, Italie, Inde, Venezuela, Irlande et Nouvelle-ZĂ©lande.

Le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull, avait prĂ©sentĂ© vendredi l’attaque comme un « incident isolé ». « Je souligne, Ă ce stade, car les investigations se poursuivent (…) qu’il n’y a aucun lien connu avec des sujets politiques ou avec des groupes extrĂ©mistes », avait-il dit.

En janvier, une voiture avait dĂ©libĂ©rĂ©ment foncĂ© dans la foule dans le centre de Melbourne, faisant six morts. Au moment du drame, le conducteur, qui Ă©tait soupçonnĂ© d’avoir poignardĂ© son frère, Ă©tait pourchassĂ© par la police.

Cette attaque, qui n’avait pas de caractère terroriste, avait fortement choquĂ© les Australiens.

Canberra s’inquiète de plus en plus de la possibilitĂ© d’attaques terroristes et les autoritĂ©s dĂ©clarent avoir dĂ©jouĂ© 13 projets d’attentats ces dernières annĂ©es.