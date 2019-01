LDC : Le WAC s’impose face à l’ASEC Mimosa (5-2)

Le Wydad de Casablanca a surclassé sans pitié le club ivoirien de l’ASEC Mimosas sur le score fleuve de 5 à 2 lors du premier match de la phase de groupe de la Ligue des champions d’Afrique, disputé ce vendredi soir à Rabat.Les réalisations des Rouge et Blanc ont été l’oeuvre de Ismail El Haddad (17è), Michel Babatunde (48è), Zouheir El Moutaraji (56è), Walid El Karti (68è) et Badi Aouk (80è). Entretemps, Coulibaly Wonlo (43è) et Bagate Salif (85è) ont réduit le score pour l’Association Sportive des employés de commerce (ASEC).

Revigoré par sa victoire lors du 125e derby face au Raja, le Wydad de Casablanca a retrouvé la compétition africaine, avec beaucoup de ferveur et de détermination. Une volonté coriace concrétisée par un engagement des joueurs d’aller loin dans cette prestigieuse coupe africaine.

Même si le club casablancais n’a encore recruté aucun nouveau joueur, l’entraîneur de l’équipe Faouzi Benzarti compte sur les cadres qui ont triomphé du Raja lors du derby.

D’ailleurs, le technicien tunisien, connu pour son coaching agressif, avait récemment déclaré en conférence de presse qu’il était revenu au WAC pour lui faire retrouver le podium africain.

Dans l’autre match du groupe, Lobi Stars (Nigeria) a battu à domicile Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) par 2 buts à 1.

Au terme de cette journée, le WAC et Lobi Stars se partagent la tête du classement avec une différence de buts à la faveur des poulains de Fouzi Benzarti.

Lors de la deuxième journée (19 janvier), le WAC affrontera à Pretoria le club sud-africain de Mamelodi Sundowns, alors que l’ASEC accueillera Lobi Stars.