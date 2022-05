LDC-Liverpool/Real Madrid : la tension monte à une semaine du choc

Le Real Madrid et Liverpool vont s’affronter pour sceller cette édition de la LDC 2021-2022 tout simplement exceptionnel.

Dans une semaine maintenant, tous les fans de foot auront un regard vers Saint-Denis et le Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et Liverpool vont s’affronter pour sceller cette édition de la LDC 2021-2022 tout simplement exceptionnel. Car des deux côtés, les parcours sont assez fous avec des matchs d’anthologies et de grandes prestations, notamment côté Real.

Car il faut le dire, au début de saison, peu de gens auraient misé sur une présence du Real Madrid à ce stade de la compétition. Alors qu’on parlait de saison de transition et de faire simplement bonne figure lors de la compétition, les Merengue ont montré énormément de caractère et d’envie pour faire déjouer les pronostics et passer les tours semaine après semaine. En huitième de finale, l’aventure a commencé avec une double confrontation épique face au Paris Saint-Germain. Malmenés pendant 160 minutes, les Madrilènes perdaient 2-0 sur l’ensemble des deux matchs avant de renverser la vapeur grâce à Karim Benzema. En effet, l’attaquant français a planté un triplé en l’espace d’un quart d’heure pour envoyer les siens vers les quarts de finale.

En quart contre Chelsea puis en demi-finale face à Manchester City, le Real a encore une fois dicté sa loi et prouvé qu’il fallait se méfier de l’équipe jusqu’au bout du temps additionnel. Lors du tour précédent, les Citizen étaient virtuellement qualifiés jusqu’à la 89ème minute, avant de devoir aller en prolongations suite à un doublé de Rodrygo à la 90 et 91ème. Fort de ses 13 ligue des Champions, le Real ne panique jamais et prouve, historiquement, qu’il n’est jamais mort jusqu’au coup de sifflet final. D’ailleurs, en 2014, Sergio Ramos avait permis aux siens d’égaliser lors de la finale à Lisbonne contre l’Atlético à la 90+4ème avant de voir le Real s’imposer en prolongations.

Pour cette finale, si les Madrilènes sont loin de partir favoris, les joueurs de Liverpool auront donc intérêt à se méfier jusqu’au bout de leurs adversaires, surtout s’ils ont un court avantage au score. Selon les paris foot de Bwin, la victoire des Reds est à 2,05 contre 3,20 pour celle du Real et 3,40 pour un match nul. Et à une semaine du rendez-vous au Stade de France, et avec le titre sécurisé depuis plusieurs semaines maintenant, Carlo Ancelotti est désormais concentré uniquement sur cette finale de Ligue des Champions. « Je ne pense qu’à la finale de la Ligue des champions désormais. Je n’ai aucun doute sur le onze qui va démarrer à Paris. Mon seul doute est de savoir qui sera le plus important. Que ce soit ceux qui commencent ou ceux qui finissent le match. Les supporters madrilènes sont excités par la finale de la Ligue des champions et nous pensons à gagner la 14e, rien d’autre », a déclaré l’entraîneur italien lors d’une conférence de presse.

Du côté de Liverpool, le match de ce week-end pourrait offrir une énergie supplémentaire à toute l’équipe. En effet, avec un point de retard sur Manchester City avant la 38ème journée, les Reds ne sont plus maîtres de leur destin pour remporter la Premier League. Toutefois, ils comptent évidemment sur l’ancienne légende Steven Gerrard, aujourd’hui manager d’Aston Villa, pour accrocher City, et ainsi en profiter pour chiper le titre sur cette 38ème journée. Et si Liverpool est champion d’Angleterre, les Reds seront plus motivés que jamais pour réaliser le quadruplé : deux coupes nationales, Premier League et Ligue des Champions.