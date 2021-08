Le 13 août est un jour très important pour la République centrafricaine – c’est une fête de l’indépendance. Ce 13 août 2021 la Centrafrique commémore sa 61e année de l’indépendance, car c’est le 13 août 1960 que la République centrafricaine est officiellement devenue un état indépendant, précédé d’une période d’autonomie au sein de la France.

Plusieurs pays d’Afrique subsaharienne ont acquis leur indépendance vis-à-vis de la Belgique, de la Bretagne et de la France dans les années 1960. En 1958, le général Charles de Gaulle a appellé les colonies françaises à choisir entre l’adhésion à la communauté franco-africaine et la déclaration d’indépendance immédiate. Quatorze colonies françaises ont accédé à l’indépendance en 1960: Cameroun, Sénégal, Togo, Madagascar, Bénin, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Congo-Brazzaville, Gabon, Mali, Mauritanie et République centrafricaine.

L’histoire de l’indépendance de la République centrafricaine est étroitement liée à la politique de Barthélemy Boganda, le père fondateur de la République сentrafricaine, qui a lutté pour l’indépendance de son pays, mais n’a pas vécu jusqu’à cet événement seulement un peu plus d’un an.

En prévision de cette importante pour toute la nation fête, il faut résumer les résultats de l’année écoulée depuis le dernier Jour de l’indépendance de la République centrafricaine. Sans aucun doute, l’année a été difficile, principalement parce que les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) ont lancé une offensive sur Bangui en janvier 2021 ayant le but d’un coup d’état pour donner le pouvoir à l’ancien president, François Bozizé. Cependant, grâce au talent diplomatique du Président de la République, Faustin Archange Touadera , qui a réussi à trouver des alliés forts et efficaces, la Russie et le Rwanda, l’attaque des rebelles a été vite repoussée. Des Forces armées centrafricaines (FACA) avec l’aide des alliés russes et rwandais ont remporté de nombreuses victoires honorables et le plus important est que toutes ces victoires se sont déroulées en un temps record.

Le 27 décembre 2020 des élections présidentielles ont été organisées en République centrafricaine où Faustin Archange Touadera a été réélu pour un deuxième mandat et un nouveau gouvernement a été annoncé. Il convient de noter que le Président Touadera a déployé tous ses efforts pour instaurer la paix dans la République et améliorer le niveau de vie de ses concitoyens. Les résultats du travail du chef de l’état sont la modernisation du pays après la stagnation, le développement des relations internationales, une amélioration significative de la situation en matière de sécurité grâce à la coopération avec les bons partenaires et, surtout, une lutte réussie contre la corruption.

Le nouveau gouvernement a beaucoup à faire, à savoir lever complètement l’embargo sur les armes en République centrafricaine. Les sanctions de l’ONU ont perdu leur pertinence et menacent la sécurité nationale de l’état. Pendant ce temps, les groupes armés se procurent des armes par des voies illégales. Ainsi, avec la levée de l’embargo, les soldats de l’armée nationale auront l’occasion de repousser définitivement tous les criminels du pays. Après tout, la véritable indépendance de l’état est lorsque rien ne menace la population, le gouvernement et l’intégrité du territoire du pays.

Le 61e anniversaire de la proclamation de l’Indépendance de la République Centrafricaine sera placé sous les couleurs de la 1ère grande fête des cultures et de la solidarité nationale. Une grande caravane de la solidarité à l’ouverture de la journée avec tous les groupes participants et amateurs de la danse sillonnera les grandes artères de la capitale. Le but de cette journée de l’Indépendance est de promouvoir la diversité culturelle comme source d’unité, de paix et de cohésion sociale.