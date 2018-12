Le 6e Festival universitaire des arts et de la culture placé sous le signe de l’émergence

Les activités culturelles auxquelles prennent part les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, se sont ouvertes mardi sous la houlette du ministre des Enseignements supérieur, Jacques Fame Ndongo.

Les étudiants des différentes universités notamment Bamenda, Buea, Douala, Dschang, Maroua, Ngaoundéré, Yaoundé 1 et Yaoundé 2, Siantou supérieur, l’Institut national de la jeunesse et des sports, l’Institut universitaire du Golfe et l’École nationale supérieure des travaux publics(Enstp) exposent leur génie artistique et culturel pendant quatre jours(du 10 au 14 décembre) à l’Enstp qui sert de cadre à l’évènement.

La 6e édition du Festival universitaire des Arts et de la Culture avec pour thème : «l’émergence culturelle en milieu universitaire» permet à travers les colloques, ateliers de renforcement des capacités et des animations organisés, de mettre en valeur le riche patrimoine artistique et culturel du Cameroun. Ce rassemblement artistique et culturel a pour objectif de célébrer l’art et la culture en milieu universitaire du fait de leur importance dans le développement d’un pays. Ils sont fondateurs des valeurs, de la morale et ont une grande influence au niveau de l’éducation. «Les arts et la culture sont une ressource nationale stratégique dont l’impact est visible sur notre économie, notre santé et notre bien-être, notre société et notre éducation. Cette ressources nationale stratégique peut être exprimée par le biais des festivals tels que l’Unifac, qui réunit les meilleurs talents concurrents dont le Cameroun peut se vanter dans les domaines des arts et la culture», a expliqué le Pr Nkeng George Elambo, directeur de l’Ecole nationale supérieure des Travaux publics, lors de la cérémonie d’ouverture du festival.

Le carnaval universitaire a sillonné les quartiers environnant le ministère des Enseignements supérieur notamment l’itinéraire Poste centrale – Monument de la réunification- Assemblée nationale – Ngoa-Ekelle – Melen avec pour point de chute l’École nationale supérieure des travaux publics. Mercredi 12 décembre 2018, il s’est tenu à l’occasion un séminaire-atelier en faveur des acteurs de la communauté universitaire impliqués dans la lutte contre la corruption à l’École nationale supérieure polytechnique de l’Université de Yaoundé 1.

A travers des chants, histoires, contes, danse, peinture, sculpture, dessin, musique et photographie, les étudiants issus de toutes les régions du pays qui concourent également dans ces catégories reflètent la diversité camerounaise. Celle-ci s’observe dans les stands, aussi attractifs et variés les uns que les autres.