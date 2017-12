Le barrage de SoubrÃ© et l’Ã©ligibilitÃ© de la CÃ´te d’Ivoire au MMC, Ã©vÃ©nements Ã©conomiques en 2017

La CĂ´te d’Ivoire a augmentĂ© sa puissance Ă©lectrique avec la mise en service du barrage hydroĂ©lectrique de SoubrĂ© qui va injecter 275 mĂ©gawatts (MW) supplĂ©mentaires sur le rĂ©seau Ă©lectrique ivoirien faisant passer la puissance installĂ©e du pays Ă environ 2200 MW, soit un accroissement de 804 MW depuis 2011.Inscrit au programme du gouvernement du PrĂ©sident de la RĂ©publique Alassane Ouattara, le barrage de SoubrĂ© (364 km au Sud-ouest) est fonctionnel depuis le 2 novembre 2017 après son inauguration par le chef de l’Etat ivoirien et constitue un atout Ă©conomique pour toute la rĂ©gion de la Nawa, Sud-Ouest.

La mise en service de ce barrage fait passer de 31 Ă 40% la part de l’hydraulique dans la fourniture d’Ă©lectricitĂ© du pays, le reste revenant Ă l’Ă©nergie thermique.

Avec un taux de couverture en Ă©lectricitĂ© de  53% en 2016, la CĂ´te d’Ivoire entend rĂ©sorber son dĂ©ficit Ă©nergĂ©tique (avec une projection de 4000 MW Ă l’horizon 2020), mais Ă©galement, se positionner comme le leader Ă©nergĂ©tique rĂ©gional. Elle exporte dĂ©jĂ 15% de sa production dans la sous-rĂ©gion.

Le barrage de SoubrĂ©, fruit de la coopĂ©ration sino-ivoirienne, d’un coĂ»t total de 331 milliards FCFA, marque ainsi la volontĂ© du gouvernement ivoirien de faire une mise en valeur Ă©quilibrĂ©e des ressources naturelles en amorçant un virage hydroĂ©lectrique, en vue de soutenir la relance Ă©conomique et produire de l’Ă©nergie propre, abondante et Ă moindre coĂ»t.

 Construit sur le fleuve Sassandra sur une longueur de 4,5 km, cet ouvrage structurant va contribuer Ă la rĂ©duction de la pauvretĂ© et favoriser une meilleure intĂ©gration socio-Ă©conomique des populations vivant le long du fleuve  par le dĂ©veloppement d’activitĂ©s gĂ©nĂ©ratrices de revenus, telles que le commerce, la pĂŞche, les services, l’hĂ´tellerie.

 Pour sa construction, le barrage de SoubrĂ© a permis de doter la zone d’infrastructures de base : 3 centres de santĂ© dans les villages impactĂ©s, 5 Ă©coles primaires, 13 localitĂ©s Ă©lectrifiĂ©es, etc. On note aussi la construction de 5 nouvelles citĂ©s (2 pour les travailleurs et 3 pour les villages rĂ©installĂ©s) et la construction d’un complexe sportif.

 Outre cet ouvrage, l’Ă©ligibilitĂ© de la CĂ´te d’Ivoire  au Millennium Challenge Corporation (MCC) fut, aussi, un fait marquant du pan de l’Ă©conomie nationale de l’annĂ©e finissante.

N’ayant pu satisfaire que 5 des 20 indicateurs en 2013, le gouvernement Ivoirien a adoptĂ© le système d’Ă©valuation du MCC comme feuille de route pour ses rĂ©formes.

Après que la CĂ´te d’Ivoire ait passĂ© ce système d’Ă©valuation du MCC en  2015, le Conseil d’Administration du MCC a dĂ©clarĂ© le pays Ă©ligible au dĂ©veloppement d’un programme Compact.

Le Conseil d’Administration du Millennium Challenge Corporation (MCC) a approuvĂ©, fin septembre, un programme Compact de plus de 260 milliards FCFA au profit de la CĂ´te d’Ivoire en vue de stimuler la croissance Ă©conomique et rĂ©duire la pauvretĂ©.

Ce programme est venu en appui Ă l’objectif Ă long terme du pays de diversifier son Ă©conomie Ă travers des investissements dans les secteurs de l’Ă©ducation et des transports.

La CĂ´te d’Ivoire, pĂ´le rĂ©gional de croissance Ă©conomique en Afrique de l’Ouest, a souffert de l’instabilitĂ© politique et d’une rĂ©gression Ă©conomique depuis les annĂ©es 1990 jusqu’aux annĂ©es 2000.

Depuis 2012, la stabilité politique a permis au pays de se relever de plusieurs années de stagnation, et le pays a enregistré en moyenne 9 % de croissance du Produit intérieur brut (PIB) au cours de chacune des cinq dernières années. En dépit de cette reprise, le taux de pauvreté était  de 46.3 % en 2015.