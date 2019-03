Le barreau du Cameroun demande la libération de l’avocate Michèle Ndoki

Le barreau des avocats du Cameroun a mandaté trois avocats pour assurer la défense de Me Michèle Ndoki.

L’ordre des avocats s’insurge l’arrestation de l’avocate Michèle Ndoki et la diffusion des images y relatives sur les réseaux sociaux. « Les images de l’arrestation de Me Michèle Ndoki portent atteinte à sa dignité en tant qu’être humain, avocat et femme« , a indiqué le président du Barreau dans une note d’information rendue publique jeudi.

Le bâtonnier Charles Patie Tchakoute fait par ailleurs savoir que le Barreau suit la procédure ouverte contre la vice-présidente du directoire du Mrc avec intérêt. Il appelle à sa libération.

L’instance a par ailleurs commis trois avocats pour assurer la défense de Michèle Ndoki, conformément à la pratique du Barreau. Le Conseil de l’ordre devrait se réunir dans les prochains jours pour évaluer la situation.