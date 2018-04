Le Belge Jari Vestaeten remporte la 5e Ã©tape du tour du Togo

La 5e et avant dernière Ă©tape du tour international du Togo courue samedi entre AtakpamĂ© et TsĂ©viĂ© (122,800 km) a Ă©tĂ© remportĂ©e au sprint par le belge Jari Verstraeten devant le Burkinabè Seydou Bamogo et le Français Mickael Danet.ArrivĂ© 2e lors de la 4e Ă©tape, le Belge Jari Verstraeten s’est hissĂ© cette fois en première position, signant du mĂŞme coup la 3e victoire de la Belgique dans la compĂ©tition. Le sprinter belge a bouclĂ© les 122km en 3h16mn34sec, soit une vitesse moyenne de 37,7km/h.

Le maillot jaune de leader est toujours sur les épaules du Burkinabè Abdoul Aziz Nikiéma qui garde un écart de 4 secondes sur son challenger belge Cordeel Sander.

Cette 5e Ă©tape aura Ă©tĂ© marquĂ©e par une Ă©chappĂ©e constituĂ©e de 5 coureurs dont le BurkinabĂ© Salfo Bikienga. PointĂ© Ă 1mn 49sec du leader au classement gĂ©nĂ©ral, Bikienga fut virtuellement maillot jaune, obligeant toute l’Ă©quipe belge lui Ă mener la chasse pendant de nombreux kilomètres.

C’est finalement au sprint et en peloton groupĂ© que va triompher Jari Verstraeten.

Près d’une trentaine de coureurs ont fait des chutes, provoquĂ©es par l’indiscipline de spectateurs qui voulaient asperger d’eau les coureurs. Heureusement il n’y a pas eu de victime et 64 coureurs sur 66 ont terminĂ© la course.

La 6e et dernière étape va se dispute ce dimanche en critérium dans les artères de la capitale togolaise, Lomé.