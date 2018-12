Le Bénin et l’Estonie signent un mémorandum d’entente

Le Bénin et l’Estonie ont signé un mémorandum d’entente dans le cadre de la visite officielle (4-6 décembre) au Bénin de la présidente de la République d’Estonie, Kersti Kaliulaid.Les deux pays ont convenu de dynamiser leur coopération bilatérale dans les domaines technologique, scientifique et culturel, de promouvoir les échanges économiques et commerciaux, de favoriser l’implantation de sociétés estoniennes au Bénin grâce à l’amélioration du climat des affaires, et de conclure un partenariat d’expertise pour la réalisation de projets numériques.

Pour ce faire, « les deux gouvernements ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente entre les deux ministères en charge des Affaires Etrangères, instituant des réunions de consultation périodique entre les hauts fonctionnaires des deux Etats, alternativement à Cotonou et à Tallinn, ou dans les fora internationaux afin d’évaluer et d’approfondir leur coopération », explique un communiqué du gouvernement béninois.