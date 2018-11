Le Bénin partage l’expérience de ses classes sportives avec les pays de la Confejes

Le président en exercice de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (Confejes), le Béninois Oswald Homeky, par ailleurs ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, s’est dit « prêt à partager » l’expérience édifiante des classes sportives de son pays.Le Bénin abrite du 26 au 27 novembre la Conférence internationale sur la relance de l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les différents niveaux d’enseignement au sein des États et gouvernements membres de la Francophonie.

Ouvrant les travaux, le ministre Oswald Homeky s’est dit prêt à partager l’expérience édifiante des classes sportives en phase expérimentale au Bénin où, précise-t-il, les apprenants s’inscrivent dans une discipline de leur choix.

Cette rencontre internationale, motivée par le constat de la marginalisation des disciplines sportives au profit des matières classiques dans le système éducatif des pays membres de la Francophonie, réunit les experts en charge du sport en milieu scolaire et universitaire.

Ainsi selon M. Homeky, « la pratique du sport est un facteur déterminant de bien-être des apprenants parce qu’il améliore la santé ».

En plus d’assurer « l’équilibre sur le plan cognitif », le sport à la base permet également de « développer chez les apprenants l’esprit de solidarité, de partage, la discipline, le courage et le respect des règles », a-t-il noté, ajoutant que ces choses sont « indispensables pour un corps sain ».