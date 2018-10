Le Bénin préside le Réseau des ministres de l’économie numérique d’Afrique francophone

A la faveur du 17ème sommet de la francophonie tenue à Erevan (Arménie) les 11 et 12 octobre 2018, le Bénin a été désigné président du nouveau Réseau des ministres de l’économie numérique de l’Afrique francophone, une présidence confiée à la ministre de l’Economie Numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou.Ce projet, porté par le gouvernement du Bénin depuis mars 2017 et présenté lors de la conférence ministérielle du sommet de la francophonie, vise à créer un creuset de rencontres et d’échanges entre les responsables des départements ministériels en charge de l’Economie numérique en vue d’accompagner les pays membres de l’espace francophone et à mutualiser leurs efforts en vue de rendre performant le secteur du numérique dans l’espace Francophone.

Sur les enjeux socio-économiques et les avantages du numérique, la ministre de l’Economie Numérique du Bénin, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, explique qu’il y a aujourd’hui l’émergence de nouveaux services avec un nouvel ordre économique qui fait que le numérique apparaît comme un espace de liberté.

« C’est donc une opportunité d’échanges de meilleures pratiques puisque le réseau couvre l’ensemble des activités relatives au numérique », précise-t-elle.

Par ailleurs, la conférence ministérielle du 17ème sommet de l’OIF a décidé que le secrétariat permanent du Réseau des ministres de l’économie numérique de l’Afrique francophone sera érigé au Bénin, dont le gouvernement est décidé à en faire la plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest pour l’accélération de la croissance et de l’inclusion sociale.