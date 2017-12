Le bilan de l’annÃ©e 2017 au menu des quotidiens et hebdomadaires marocains

Les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi consacrent de larges commentaires au bilan de l’annĂ©e 2017, Ă la problĂ©matique de la gratuitĂ© de l’Ă©ducation et aux Ă©vènements de Jerada.+La Vie Ă©co+ Ă©crit que mĂŞme si elle avait difficilement et lentement commencĂ©, l’annĂ©e 2017 « aura finalement Ă©tĂ© très riche en Ă©vènements, rĂ©alisations et d’un bon cru sur plusieurs fronts ».

2017 a Ă©tĂ© surtout l’annĂ©e de la consĂ©cration des efforts du Maroc avec son retour par la grande porte Ă l’Union africaine, marquant une Ă©tape importante dans la stratĂ©gie « qui porte l’empreinte indĂ©lĂ©bile de SM le Roi Mohammed VI », relève l’hebdomadaire.

+Finance news hebdo+ estime, de son cĂ´tĂ©, que l’annĂ©e 2017 aura Ă©tĂ© riche, surtout, en rebondissements, particulièrement sur le plan politique.

De la nomination de Saâd Eddine El Othmani au limogeage de nombreux ministres et responsables, en passant par le changement des élites à la tête des partis politiques et les victoires diplomatiques retentissantes du Maroc sur le plan africain, il y avait en effet de quoi nourrir les débats et les polémiques, note la publication.

Pour sa part, +Challenge+ Ă©crit que 2017 est cette annĂ©e qui a redonnĂ© au citoyen un espoir en la volontĂ© de son pays de rompre avec l’impunitĂ© des Ă©lites ayant fait mal Ă la chose publique.

C’est un processus qui a commencĂ© et qui donnera Ă terme « un coup d’arrĂŞt au rĂ©seautage malsain » qui a vidĂ© certains secteurs de cadres compĂ©tents ayant Ă©tĂ© Ă©cartĂ©s parce qu’ils ont Ă©tĂ© jugĂ©s « coupables d’avoir cru aux vertus de la probitĂ© », indique-t-il.Â

« C’Ă©tait l’annĂ©e de la colère royale », estime +Le Temps+.

Salutaire, elle a conduit en octobre au limogeage ou Ă la sanction de nombreux ministres et hauts responsables de l’Administration, suite au rapport soumis au Souverain par la Cour des comptes, pointant les dĂ©faillances de ces dĂ©cideurs dans la gestion des chantiers publics dans le Nord, explique le journal.

Pour l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, « le Roi a eu fort Ă faire », souligne de son cĂ´tĂ© +Maroc hebdo+.

Dans le mĂŞme sillage, +Assabah+ affirme qu’en 2017, le Maroc est passĂ© Ă la vitesse maximale pour remporter l’enjeu africain, expliquant que le Royaume est non seulement retournĂ© aux institutions de l’Union africaine et a poursuivi la politique de coopĂ©ration sud-sud et la diplomatie prĂ©ventive, mais il a aussi rĂ©ussi Ă entrer dans le fief des adversaires de l’intĂ©gritĂ© territoriale du Royaume et neutraliser des Etats qui causaient de nombreux soucis au Maroc ces dernières annĂ©es.

L’annĂ©e 2017 a Ă©galement Ă©tĂ© marquĂ©e par la mise en Ĺ“uvre effective des dispositions constitutionnelles se rapportant Ă l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire, une dĂ©cision qui se rĂ©vèle indĂ©niablement courageuse, relève le quotidien.

+Al Massae+ indique que le projet de loi permettant de mettre fin Ă l’enseignement gratuit est une dĂ©marche « provocatrice », estimant que le gouvernement s’applique, obstinĂ©ment, Ă appliquer les injonctions des grands prĂŞteurs et cherche avec acharnement Ă affaiblir le pouvoir d’achat des Marocains.

Revenant sur les Ă©vènements de Jerada, +Al Alam+ indique que le gouvernement actuel, mais aussi les prĂ©cĂ©dents, sont responsables de ce qui se passe dans cette ville, car après la fermeture de la mine de charbon de Jerada, aucun programme de dĂ©veloppement n’a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre comme prĂ©vu pour amĂ©liorer les conditions de vie de la population locale.

Le gouvernement est tenu de mettre en place un vĂ©ritable programme de dĂ©veloppement susceptible d’extraire les habitants de Jerada du dĂ©nuement et de l’exclusion, et de lancer un vrai dialogue avec les manifestants afin qu’ils rentrent chez eux pour permettre la mise en Ĺ“uvre de ce programme, estime la publication.