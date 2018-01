Le Botswana convoque l’ambassadeur américain concernant les propos insultants de Trump envers l’Afrique

Le Botswana a convoquĂ© vendredi l’ambassadeur des Etats-Unis, Earl Miller, pour exprimer son mĂ©contentement suite aux dĂ©clarations du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump, qui a qualifiĂ© les pays africains, HaĂŻti et El Salvador de « pays de merde ».Selon les informations donnĂ©es par des mĂ©dias mondiaux, le prĂ©sident amĂ©ricain a profĂ©rĂ© l’insulte lors d’une rĂ©union avec un groupe de parlementaires rĂ©publicains et dĂ©mocrates Ă la Maison Blanche le jeudi 11 janvier.

Le gouvernement botswanais a dĂ©clarĂ© qu’il se demandait pourquoi le prĂ©sident Trump a tenu ces propos injurieux envers ces pays avec lesquels les Etats-Unis ont eu des relations bilatĂ©rales cordiales et mutuellement bĂ©nĂ©fiques pendant tant d’annĂ©es.

« Le Botswana a acceptĂ© des citoyens amĂ©ricains Ă l’intĂ©rieur de ses frontiĂšres au cours des annĂ©es et continue d’accueillir des invitĂ©s amĂ©ricains et des hauts fonctionnaires, y compris une dĂ©lĂ©gation du CongrĂšs qui viendra au Botswana Ă la fin de ce mois. C’est pourquoi nous considĂ©rons les propos du prĂ©sident amĂ©ricain actuel comme hautement irresponsables, rĂ©prĂ©hensibles et racistes », a dĂ©clarĂ© le gouvernement dans un communiquĂ© officiel.

Le Botswana a appelĂ© la CommunautĂ© de dĂ©veloppement de l’Afrique australe (SADC), l’Union africaine et tous les autres pays progressistes du monde Ă condamner fermement les remarques dĂ©placĂ©es et injurieuses faites par le prĂ©sident Trump.