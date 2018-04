Le Burkina abrite le championnat d’Afrique de karatÃ© de la zone 3

Le Burkina sera l’hĂ´te de la 17e Ă©dition du championnat d’Afrique de karatĂ© du 18 au 22 avril prochain Ă Ouagadougou, a annoncĂ© mardi la FĂ©dĂ©ration burkinabè de karatĂ© dans un communiquĂ© de presse.La compĂ©tition proprement dite dĂ©butera le vendredi 20 avril prochain dans le hall des arts martiaux nouvellement construit. Elle regroupera les pays de la zone 3 Ă savoir le Burkina Faso, le BĂ©nin, la CĂ´te d’Ivoire, le Ghana, le NigĂ©ria, le Niger et le Togo. Le LibĂ©ria a dĂ©sistĂ© aux dernières nouvelles.

Les compĂ©titions concernent les katas et les kumitĂ© dans les catĂ©gories cadettes, juniores et U21 des deux sexes pour la conquĂŞte de 25 mĂ©dailles d’or. Plus de 400 personnes sont attendues dans la capitale burkinabè pour cette compĂ©tition zonale.

Le Burkina Faso qui prĂ©sentera 25 combattants, espère engranger les meilleures mĂ©dailles possibles. « Nous avons renforcĂ© l’Ă©quipe du Burkina Faso en ouvrant la porte Ă ceux qui n’avaient pas pris part au TIKA-zone de Cotonou », a dit le Directeur technique national (DTN) de la fĂ©dĂ©ration burkinabè de karatĂ© Corneille MarĂ©.

« La CĂ´te d’Ivoire et le NigĂ©ria nous posaient des problèmes Ă cause de leur expĂ©rience, mais de manière gĂ©nĂ©rale c’est les autres qui nous craignent », a-t-il ajoutĂ©.

Au dernier TIKA-Zone Ă Cotonou au BĂ©nin, le Burkina Faso s’Ă©tait hissĂ© Ă la première place avec 26 mĂ©dailles de toutes les couleurs.

Pour une bonne couverture mĂ©diatique de l’Ă©vĂ©nement la fĂ©dĂ©ration burkinabè de karatĂ© a organisĂ© lundi dernier une formation Ă l’intention des journalistes sportifs du Burkina. La formation s’est axĂ©e sur les règles de la discipline, les gestuelles des arbitres, les litiges etc.

La Championnat d’Afrique de karatĂ© de la zone 3 (UFAK-Zone 3) est la nouvelle appellation du Tournoi international de karatĂ© de la zone 3 (TIKA-Zone 3).