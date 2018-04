Â« Le Burkina Faso est en marche vers le progrÃ¨s Â» (PM)

Le Burkina Faso qui a connu en 2017 un taux de croissance de 6,7 %, effectue rĂ©solument une « marche vers le progrès » favorisĂ©e par la politique de rupture mise en place par l’Etat pour notamment lutter « contre les inĂ©galitĂ©s sociales et la corruption», a dĂ©clarĂ© le Premier ministre Paul Kaba Tihèba.« Le Burkina Faso est en marche vers le progrès car mon gouvernement met en Ĺ“uvre une politique de rupture en luttant contre les inĂ©galitĂ©s sociales et la corruption », a notamment affirmĂ© le Premier ministre burkinabè dans son discours sur l’Ă©tat de la Nation prononcĂ© jeudi devant les dĂ©putĂ©s.

« Notre Ă©conomie nationale, en affichant une performance 6,7% en 2017, a dĂ©jĂ renouĂ© avec un taux de croissance au niveau du potentiel, ce qui permettra sur la durĂ©e, de mettre fin Ă la pauvretĂ© et d’Ă©lever substantiellement le niveau de vie des Burkinabè », a-t-il ajoutĂ© avant de relever qu’avec l’opĂ©rationnalisation du PNDES (Plan national de dĂ©veloppement Ă©conomique et social), le taux de croissance de l’Ă©conomie nationale devrait s’amplifier en 2018, 2019 et 2020 ».

Parallèlement, le taux de croissance de la richesse nationale est passĂ© de 4,0 % en 2015 Ă 5,6 % en 2016, a fait remarquer le Premier ministre avant De souligner que le gouvernement fonde beaucoup d’espoir dans le PNDES, considĂ©rĂ© comme « notre boussole et notre guide pour sortir notre pays de la pauvretĂ© et le placer sur le sentier de l’Ă©mergence ».