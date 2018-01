Le Burkina Faso et le Ghana bientôt reliés par le chemin de fer

Le Burkina Faso et le Ghana envisagent d’ĂŞtre bientĂ´t reliĂ©s par le chemin de fer, a appris APA auprès du Ministère burkinabĂ© des Transports, de la MobilitĂ© Urbaine et de la SĂ©curitĂ© Routière.Les deux pays ont convenu, suite Ă la visite Ă Ouagadougou en avril 2017, du Chef de l’Etat ghanĂ©en, de rĂ©activer le ComitĂ© Conjoint d’Experts (CCE) pour faciliter la rĂ©alisation diligente du projet d’interconnexion ferroviaire Burkina Faso-Ghana (qui date de 2004).

Des réunions techniques entre les Experts des deux pays ont eu lieu en fin 2017, à cet effet.

Le projet du chemin de fer Ouaga-Accra, partira du sud de Ouagadougou et passera par Kombissiri, Manga, Yambassé, Pô, et Dakola, sur une distance de 218 Km, pour faire la jonction avec le tronçon ghanéen, au Sud-est du Burkina faso.

Ce projet ferroviaire permettra aux deux pays de diversifier et améliorer, leurs système de transport de personnes et de marchandises et de doper la coopération économique.

Pour le Burkina Faso, ce serait une option supplémentaire de désenclavement des différents corridors déjà utilisés à Abidjan et Lomé.

Pour les prochaines Ă©tapes, les deux pays discuteront de la procĂ©dure de sĂ©lection d’un partenaire unique du projet Ă travers une procĂ©dure de passation de marchĂ© en accord avec leurs lĂ©gislations nationales.

DĂ©jĂ , l’option d’un partenariat public-privĂ©, sous le modèle BOT (Construction- Exploitation- Transfert) est de plus en plus Ă©voquĂ©.