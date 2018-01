Le Burkina Faso recherche 25 milliards de F CFA sur le marché de l’Union monétaire

Le Burkina Faso va lancer le 9 janvier prochain, sur le marchĂ© de L’Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest-africaine (UEMOA) une Ă©mission par adjudication de bons du trĂ©sor portant sur 25 milliards de F CFA a appris APA auprès du TrĂ©sor public.D’une Ă©chĂ©ance d’un an, valeur nominale unitaire est de un million et le taux d’intĂ©rĂŞt est multiple.

Cette opĂ©ration est conduite par l’Agence UMOA en collaboration avec la BCEAO, Ă la demande de la Direction gĂ©nĂ©rale du TrĂ©sor public et de la comptabilitĂ© du Burkina Faso.

Les intĂ©rĂŞts sont payables d’avance et prĂ©comptĂ©s sur la valeur nominale des bons. Les titres Ă©mis sont remboursables le premier jour ouvrĂ© suivant la date d’Ă©chĂ©ance fixĂ©e.

La prĂ©sente Ă©mission vise Ă mobiliser l’Ă©pargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat, gestion 2018.

Les titres sont Ă©mis par le TrĂ©sor Public du Burkina et bĂ©nĂ©ficient de la garantie souveraine de l’Etat.

Pour rappel, 25% du montant mis en adjudication est offert sous forme d’Offres Non CompĂ©titives(ONC) et rĂ©servĂ© aux spĂ©cialistes en valeur du trĂ©sor, habilitĂ©s de l’Etat du Burkina Faso.