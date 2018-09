Le Burkina organise son 1er Salon du coton fin septembre

La première édition du Salon international du coton et du textile (SICOT) est prévue du 27 au 29 septembre prochain à Koudougou, ville située à environ 100 km au Nord-ouest de Ouagadougou, a-t-on appris samedi auprès du ministère du Commerce.Au cours d’une conférence de presse, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré a expliqué que l’ambition du gouvernement burkinabè, à travers ce salon, est de « mettre en valeur le secteur du coton africain et de faire du Burkina Faso, le carrefour africain où les grandes préoccupations des acteurs de toute la chaîne de valeur de coton seront périodiquement discutées».

La manifestation va réunir des professionnels de la chaîne de valeur du coton, notamment des industriels, des acteurs de la transformation du coton, mais aussi des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le secteur du coton dans son développement.

Ce sera l’occasion de valoriser le coton local à travers la présentation d’outils modernes de production et de conservation, de promotion de la transformation, de financement et de commercialisation.

Au menu de ce SICOT, deux conférences plénières sur la problématique du thème général du salon, une dizaine de panels sur les thèmes portant sur diverses thématiques en lien avec la transformation du coton.

Il est aussi prévu des rencontres B to B et G to B ; ainsi que des tables-rondes, un défilé de mode thématique et les Nuits du SICOT.

Deux cents stands d’exposition seront mis à la disposition des exposants dont 50 stands destinés aux professionnels évoluant dans la chaîne de valeur du coton.

«La transformation intégrée du coton, facteur de création d’emplois et de richesses » est le thème retenu pour cette première édition du SICOT.

Au Burkina Faso, à l’instar de plusieurs autres pays africain, l’une des préoccupations majeures de ce secteur coton demeure la question de la transformation.

Sur les 600 000 tonnes de coton produites au Burkina Faso, seulement 2% est transformé sur place.