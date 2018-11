Le Burkinabè Yacouba Sawadogo reçoit le «Prix Nobel Alternatif»

Le Burkinabè Yacouba Sawadogo, lauréat du Prix Right Livelihood ou Prix Nobel Alternatif 2018, a reçu son trophée vendredi à Stockholm, en Suède, lors d’une cérémonie retransmise en direct par le site d’information Burkina24.com.Présenté par les organisateurs comme «l’homme qui a arrêté le désert», le septuagénaire burkinabè a été primé pour «pour avoir converti en forêts des terres infertiles», dans sa province natale, le Yatenga.

L’homme a mis au point la technique du «zaï», qui consiste à creuser des trous en saison sèche pour les remplir de fumier et à construire de petites murailles pour retenir l’eau des pluies, tout en plantant des arbres.

Chahuté au départ par certaines populations de son village qui le traitaient de fou, M. Sawadogo a réussi à constituer une forêt d’environ 40 hectares sur des terres jusqu’alors infertiles et abandonnées.

De nos jours, cette forêt abrite plus de 60 espèces d’arbres et d’arbustes différents, se distinguant comme étant l’une des «sylves plantées et gérées par un paysan les plus diversifiées du Sahel».

Yacouba Sawadogo est le 167e lauréat du prix Livelihood ou Prix Nobel Alternatif. Il est le 3e Burkinabè à l’avoir eu, après Bernard Lédéa Ouédraogo (en 1990) et le Pr Joseph KI-Zerbo (en 1997).