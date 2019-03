Le Cameroun a besoin de 172 milliards f cfa pour l’assistance humanitaire (Pnud)

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a indiqué, dans un rapport dont APA a obtenu une copie lundi, que les besoins humanitaires au Cameroun s’élèvent à 172 milliards de francs CFA pour fournir une assistance d’urgence à 2,3 millions de personnes en 2019.« En 2018 la réponse humanitaire au Cameroun a été la moins financée en Afrique. En ce début d’année, j’en appelle à tous, pour redoubler d’efforts et soutenir notre plan pour les populations du Cameroun », a plaidé Allegra Baiocchi, le représentant du PNUD et coordonnateur humanitaire.

Cité par le rapport, il a appelé à une mobilisation de la communauté internationale, estimant « qu’un Cameroun pacifié où personne n’est laissé-pour compte est non seulement essentiel pour le développement du pays, mais aussi vital pour la stabilité de la sous-région ».

Les 172 milliards f cfa doivent servir concrètement à assurer la protection, la sécurité alimentaire l’éducation et l’accès aux soins de santé des hommes, femmes, filles et garçons les plus affectés par les crises.

« Considérant la diversité des terrains d’intervention, des besoins et des vulnérabilités, les acteurs humanitaires se sont entendus pour mettre en œuvre des stratégies différentes selon qu’ils opèrent à l’Extrême-Nord, dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ou dans celles touchées par la crise centrafricaine, Adamaoua, Est et Nord », note ledit rapport.